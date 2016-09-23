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رئيس الملكية الفكرية يهنئ القيادة الرشيدة باليوم الوطني 91

أعرب السويلم عن سعادته بما يلقاه الوطن والمواطن والمقيم من رعاية

رفـع الرئيـس التنفــيذي للهــيئة الســعودية للمـلكية الفكـرية الدكـتور عبد العـزيز بن محـمد الســويلم؛ التهـاني إلى مقــام خـادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سـعود – حفظهما الله – بمناسـبة اليـوم الوطـني الحادي والتسـعين للمملـكة العـربية السـعودية، متمـنياً للشـعب السـعودي المزيد من التقدم في ظل القيادة الرشيدة -رعاها الله-.

وأشار السويلم إلى أن الدعم الكبير الذي تشهده الملكية الفكرية منذ تأسيسها وحتى هذه المرحلة من الموافقة على الانضمام لمجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تدعم مسيرة الملكية الفكرية والتقدم في العديد من المؤشرات العالمية المتعلقة بالملكية الفكرية؛ حيث احتلت المملكة المرتبة 24 في مؤشر التنافسية الرقمي العالمي متقدمين 20 مركزاً، كما تقدمت المملكة أيضاً 4 مراتب في مؤشر حماية الملكية الفكرية في تقرير التنافسية العالمية، لتكون المملكة نموذجاً في كافة المجالات التنموية والإنسانية والاقتصادية؛ مما جعل لها مكانة عظيمة ومحوراً رئيسياً بثقلها الإقليمي والعالمي.

وفي الختام أعرب الدكتور عبد العزيز السويلم عن سعادته بما يلقاه الوطن والمواطن والمقيم من رعاية ودعم في كافة الأصعدة، مشيراً إلى الرؤية السديدة التي تعكس التوجيهات الكريمة من القيادة، وشاكرًا الله عز وجل على ما تحقق لهذا الوطن ومواطنيه من وحدة وخير وتنمية وازدهار، وأن يديم عليها الأمن والأمان وأن يحفظ بلادنا.

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رئيس الملكية الفكرية يهنئ القيادة الرشيدة باليوم الوطني 91
سبق

رفـع الرئيـس التنفــيذي للهــيئة الســعودية للمـلكية الفكـرية الدكـتور عبد العـزيز بن محـمد الســويلم؛ التهـاني إلى مقــام خـادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سـعود – حفظهما الله – بمناسـبة اليـوم الوطـني الحادي والتسـعين للمملـكة العـربية السـعودية، متمـنياً للشـعب السـعودي المزيد من التقدم في ظل القيادة الرشيدة -رعاها الله-.

وأشار السويلم إلى أن الدعم الكبير الذي تشهده الملكية الفكرية منذ تأسيسها وحتى هذه المرحلة من الموافقة على الانضمام لمجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تدعم مسيرة الملكية الفكرية والتقدم في العديد من المؤشرات العالمية المتعلقة بالملكية الفكرية؛ حيث احتلت المملكة المرتبة 24 في مؤشر التنافسية الرقمي العالمي متقدمين 20 مركزاً، كما تقدمت المملكة أيضاً 4 مراتب في مؤشر حماية الملكية الفكرية في تقرير التنافسية العالمية، لتكون المملكة نموذجاً في كافة المجالات التنموية والإنسانية والاقتصادية؛ مما جعل لها مكانة عظيمة ومحوراً رئيسياً بثقلها الإقليمي والعالمي.

وفي الختام أعرب الدكتور عبد العزيز السويلم عن سعادته بما يلقاه الوطن والمواطن والمقيم من رعاية ودعم في كافة الأصعدة، مشيراً إلى الرؤية السديدة التي تعكس التوجيهات الكريمة من القيادة، وشاكرًا الله عز وجل على ما تحقق لهذا الوطن ومواطنيه من وحدة وخير وتنمية وازدهار، وأن يديم عليها الأمن والأمان وأن يحفظ بلادنا.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
01:39 PM

رئيس الملكية الفكرية يهنئ القيادة الرشيدة باليوم الوطني 91

أعرب السويلم عن سعادته بما يلقاه الوطن والمواطن والمقيم من رعاية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفـع الرئيـس التنفــيذي للهــيئة الســعودية للمـلكية الفكـرية الدكـتور عبد العـزيز بن محـمد الســويلم؛ التهـاني إلى مقــام خـادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سـعود – حفظهما الله – بمناسـبة اليـوم الوطـني الحادي والتسـعين للمملـكة العـربية السـعودية، متمـنياً للشـعب السـعودي المزيد من التقدم في ظل القيادة الرشيدة -رعاها الله-.

وأشار السويلم إلى أن الدعم الكبير الذي تشهده الملكية الفكرية منذ تأسيسها وحتى هذه المرحلة من الموافقة على الانضمام لمجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تدعم مسيرة الملكية الفكرية والتقدم في العديد من المؤشرات العالمية المتعلقة بالملكية الفكرية؛ حيث احتلت المملكة المرتبة 24 في مؤشر التنافسية الرقمي العالمي متقدمين 20 مركزاً، كما تقدمت المملكة أيضاً 4 مراتب في مؤشر حماية الملكية الفكرية في تقرير التنافسية العالمية، لتكون المملكة نموذجاً في كافة المجالات التنموية والإنسانية والاقتصادية؛ مما جعل لها مكانة عظيمة ومحوراً رئيسياً بثقلها الإقليمي والعالمي.

وفي الختام أعرب الدكتور عبد العزيز السويلم عن سعادته بما يلقاه الوطن والمواطن والمقيم من رعاية ودعم في كافة الأصعدة، مشيراً إلى الرؤية السديدة التي تعكس التوجيهات الكريمة من القيادة، وشاكرًا الله عز وجل على ما تحقق لهذا الوطن ومواطنيه من وحدة وخير وتنمية وازدهار، وأن يديم عليها الأمن والأمان وأن يحفظ بلادنا.

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