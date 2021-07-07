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"درل كورب الصحراء" بالمملكة تزور مستشفى المويه العام

لتفعيل التعاون بين القطاعات الحكومية والشراكة المجتمعية

استقبل مدير مستشفى المويه العام الأخصائي عبدالله حديجان السميري؛ صباح أمس، شركة درل كورب الصحراء المتخصصة في أعمال التنقيب، ممثلة بمدير الشركة في المملكة المهندس عبدالرحمن عبدالرحمن، ومدير الصحة والسلامة والبيئة والدعم اللوجستي سيد محمد الطالب.

وكانت الزيارة تهدف إلى التعاون المشترك بين القطاعات الحكومية وتفعيل دور الشراكة المجتمعية، حيث كانت ولا تزال توجيهات مدير الشؤون الصحية بصحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، دائماً تصب في تدعيم وتفعيل دور الشراكة المجتمعية بين مرافد الشؤون الصحية وباقي قطاعات وإدارات وشركات المحافظة.

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"درل كورب الصحراء" بالمملكة تزور مستشفى المويه العام
سبق

استقبل مدير مستشفى المويه العام الأخصائي عبدالله حديجان السميري؛ صباح أمس، شركة درل كورب الصحراء المتخصصة في أعمال التنقيب، ممثلة بمدير الشركة في المملكة المهندس عبدالرحمن عبدالرحمن، ومدير الصحة والسلامة والبيئة والدعم اللوجستي سيد محمد الطالب.

وكانت الزيارة تهدف إلى التعاون المشترك بين القطاعات الحكومية وتفعيل دور الشراكة المجتمعية، حيث كانت ولا تزال توجيهات مدير الشؤون الصحية بصحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، دائماً تصب في تدعيم وتفعيل دور الشراكة المجتمعية بين مرافد الشؤون الصحية وباقي قطاعات وإدارات وشركات المحافظة.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
12:58 PM

"درل كورب الصحراء" بالمملكة تزور مستشفى المويه العام

لتفعيل التعاون بين القطاعات الحكومية والشراكة المجتمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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استقبل مدير مستشفى المويه العام الأخصائي عبدالله حديجان السميري؛ صباح أمس، شركة درل كورب الصحراء المتخصصة في أعمال التنقيب، ممثلة بمدير الشركة في المملكة المهندس عبدالرحمن عبدالرحمن، ومدير الصحة والسلامة والبيئة والدعم اللوجستي سيد محمد الطالب.

وكانت الزيارة تهدف إلى التعاون المشترك بين القطاعات الحكومية وتفعيل دور الشراكة المجتمعية، حيث كانت ولا تزال توجيهات مدير الشؤون الصحية بصحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، دائماً تصب في تدعيم وتفعيل دور الشراكة المجتمعية بين مرافد الشؤون الصحية وباقي قطاعات وإدارات وشركات المحافظة.

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