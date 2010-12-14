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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11024 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال لـ 180 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 4.82 نقاط، ليقفل عند مستوى 11024.68 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 180 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وريدان، والإنماء طوكيو مارين، والتطويرية الغذاية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصقر للتأمين، وتكوين، وأسمنت ينبع، وسابتكو، وأيان الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و3.45%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، ولازوردي، وإعمار، وكيان السعودية، والإنماء طوكيو مارين الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات التطويرية الغذائية، والاتصالات السعودية، والراجحي، وصدر، والأسماك الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 338.36 نقطة ليقفل عند مستوى 24484.70 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 57 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 600 ألف سهم تقاسمتها 2817 صفقة.

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11024 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 4.82 نقاط، ليقفل عند مستوى 11024.68 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 180 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وريدان، والإنماء طوكيو مارين، والتطويرية الغذاية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصقر للتأمين، وتكوين، وأسمنت ينبع، وسابتكو، وأيان الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و3.45%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، ولازوردي، وإعمار، وكيان السعودية، والإنماء طوكيو مارين الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات التطويرية الغذائية، والاتصالات السعودية، والراجحي، وصدر، والأسماك الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 338.36 نقطة ليقفل عند مستوى 24484.70 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 57 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 600 ألف سهم تقاسمتها 2817 صفقة.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
04:26 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11024 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال لـ 180 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 4.82 نقاط، ليقفل عند مستوى 11024.68 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 180 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وريدان، والإنماء طوكيو مارين، والتطويرية الغذاية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصقر للتأمين، وتكوين، وأسمنت ينبع، وسابتكو، وأيان الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و3.45%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، ولازوردي، وإعمار، وكيان السعودية، والإنماء طوكيو مارين الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات التطويرية الغذائية، والاتصالات السعودية، والراجحي، وصدر، والأسماك الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 338.36 نقطة ليقفل عند مستوى 24484.70 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 57 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 600 ألف سهم تقاسمتها 2817 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,518
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,729
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,465
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,407

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