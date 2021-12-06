النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"قفز السعودية".. فحص الجياد يبدأ الأربعاء في الجنادرية

للتأكد من السلامة الكاملة لها قبل انطلاقة الأشواط الرسمية

تبدأ اللجنة المنظمة لبطولة "قفز السعودية" عند الساعة: 2.00 ظهر يوم الأربعاء القادم، بإجراء عملية الفحص البيطري للجياد المشاركة في النسخة الأولى من البطولة، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في مقر "قفز السعودية" في ميدان نادي سباقات الخيل بالجنادرية؛ من أجل التأكد من السلامة الكاملة للجياد المشاركة والاطمئنان على حالتها؛ حفظًا لأمن وسلامة الفرسان والفارسات قبل انطلاق الأشواط الرسمية.

وتُعد بطولة قفز الحواجز التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من 9- 11، ومن 16- 18 من ديسمبر الجاري، إحدى أهم المحطات في البطولات العربية بمشاركة أبرز الفرسان العالميين، ومؤهلة لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا.

وستشمل اختبارات فحص الجياد المشاركة عدة جوانب، منها البدني والطبي، واختبارات أخرى تتعلق بالمعايير اللازمة لجياد قفز الحواجز، قبل أن يتم السماح للفرسان بإجراء عملية الإحماء من أجل التكيف مع الميدان؛ حيث تُعد البطولة من البطولات عالية المعايير والمتطلبات.

وتنطلق أولى أشواط البطولة الخميس، بإقامة أربعة أشواط؛ من بينها شوط لفئة النجمة الواحدة؛ لإتاحة الفرصة للفرسان الشبان للمشاركة والاحتكاك بالفرسان العالميين، وكذلك الشوط الرابع والأخير المؤهل لمونديال قفز الحواجز عام 2022 في ألمانيا.

يُذكر أن اللجنة المنظمة ستقيم عددًا من الفعاليات المصاحبة والمتنوعة والترفيهية، تتناسب مع جميع أفراد العائلة، إضافة إلى المنطقة الترفيهية المخصصة للأطفال، وأشهى وأرقى المطاعم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"قفز السعودية".. فحص الجياد يبدأ الأربعاء في الجنادرية
سبق

تبدأ اللجنة المنظمة لبطولة "قفز السعودية" عند الساعة: 2.00 ظهر يوم الأربعاء القادم، بإجراء عملية الفحص البيطري للجياد المشاركة في النسخة الأولى من البطولة، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في مقر "قفز السعودية" في ميدان نادي سباقات الخيل بالجنادرية؛ من أجل التأكد من السلامة الكاملة للجياد المشاركة والاطمئنان على حالتها؛ حفظًا لأمن وسلامة الفرسان والفارسات قبل انطلاق الأشواط الرسمية.

وتُعد بطولة قفز الحواجز التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من 9- 11، ومن 16- 18 من ديسمبر الجاري، إحدى أهم المحطات في البطولات العربية بمشاركة أبرز الفرسان العالميين، ومؤهلة لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا.

وستشمل اختبارات فحص الجياد المشاركة عدة جوانب، منها البدني والطبي، واختبارات أخرى تتعلق بالمعايير اللازمة لجياد قفز الحواجز، قبل أن يتم السماح للفرسان بإجراء عملية الإحماء من أجل التكيف مع الميدان؛ حيث تُعد البطولة من البطولات عالية المعايير والمتطلبات.

وتنطلق أولى أشواط البطولة الخميس، بإقامة أربعة أشواط؛ من بينها شوط لفئة النجمة الواحدة؛ لإتاحة الفرصة للفرسان الشبان للمشاركة والاحتكاك بالفرسان العالميين، وكذلك الشوط الرابع والأخير المؤهل لمونديال قفز الحواجز عام 2022 في ألمانيا.

يُذكر أن اللجنة المنظمة ستقيم عددًا من الفعاليات المصاحبة والمتنوعة والترفيهية، تتناسب مع جميع أفراد العائلة، إضافة إلى المنطقة الترفيهية المخصصة للأطفال، وأشهى وأرقى المطاعم.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
01:23 PM

"قفز السعودية".. فحص الجياد يبدأ الأربعاء في الجنادرية

للتأكد من السلامة الكاملة لها قبل انطلاقة الأشواط الرسمية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
152

تبدأ اللجنة المنظمة لبطولة "قفز السعودية" عند الساعة: 2.00 ظهر يوم الأربعاء القادم، بإجراء عملية الفحص البيطري للجياد المشاركة في النسخة الأولى من البطولة، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في مقر "قفز السعودية" في ميدان نادي سباقات الخيل بالجنادرية؛ من أجل التأكد من السلامة الكاملة للجياد المشاركة والاطمئنان على حالتها؛ حفظًا لأمن وسلامة الفرسان والفارسات قبل انطلاق الأشواط الرسمية.

وتُعد بطولة قفز الحواجز التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من 9- 11، ومن 16- 18 من ديسمبر الجاري، إحدى أهم المحطات في البطولات العربية بمشاركة أبرز الفرسان العالميين، ومؤهلة لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا.

وستشمل اختبارات فحص الجياد المشاركة عدة جوانب، منها البدني والطبي، واختبارات أخرى تتعلق بالمعايير اللازمة لجياد قفز الحواجز، قبل أن يتم السماح للفرسان بإجراء عملية الإحماء من أجل التكيف مع الميدان؛ حيث تُعد البطولة من البطولات عالية المعايير والمتطلبات.

وتنطلق أولى أشواط البطولة الخميس، بإقامة أربعة أشواط؛ من بينها شوط لفئة النجمة الواحدة؛ لإتاحة الفرصة للفرسان الشبان للمشاركة والاحتكاك بالفرسان العالميين، وكذلك الشوط الرابع والأخير المؤهل لمونديال قفز الحواجز عام 2022 في ألمانيا.

يُذكر أن اللجنة المنظمة ستقيم عددًا من الفعاليات المصاحبة والمتنوعة والترفيهية، تتناسب مع جميع أفراد العائلة، إضافة إلى المنطقة الترفيهية المخصصة للأطفال، وأشهى وأرقى المطاعم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,226
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,551
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,321
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,350

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة