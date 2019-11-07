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"بلومبيرج": الصين تدرس استثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في اكتتاب أرامكو

تدرس الحكومة الصينية استثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في الطرح العام الأوليّ لعملاق النفط السعودي "أرامكو".

ونقلت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، عن مصادر مطلعة أن كيانات مملوكة للحكومة الصينية تُجري محادثات جادّة لاستثمار ما بين 5 إلى 10 مليارات دولار في الطرح العام الأولى لشركة أرامكو.

وأشارت المصادر إلى أن من بين الأطراف التي تشارك في المحادثات: صندوق طريق الحرير الذي مقره بكين، وشركة سينوبك لإنتاج النفط المملوكة للدولة، وصندوق الثروة السيادي مؤسسة الصين للاستثمار.

بلومبيرج الصين النفط السعودي أرامكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلومبيرج": الصين تدرس استثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في اكتتاب أرامكو
سبق

تدرس الحكومة الصينية استثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في الطرح العام الأوليّ لعملاق النفط السعودي "أرامكو".

ونقلت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، عن مصادر مطلعة أن كيانات مملوكة للحكومة الصينية تُجري محادثات جادّة لاستثمار ما بين 5 إلى 10 مليارات دولار في الطرح العام الأولى لشركة أرامكو.

وأشارت المصادر إلى أن من بين الأطراف التي تشارك في المحادثات: صندوق طريق الحرير الذي مقره بكين، وشركة سينوبك لإنتاج النفط المملوكة للدولة، وصندوق الثروة السيادي مؤسسة الصين للاستثمار.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
08:35 AM

"بلومبيرج": الصين تدرس استثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في اكتتاب أرامكو

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خالد علي - الرياض
0
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تدرس الحكومة الصينية استثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في الطرح العام الأوليّ لعملاق النفط السعودي "أرامكو".

ونقلت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، عن مصادر مطلعة أن كيانات مملوكة للحكومة الصينية تُجري محادثات جادّة لاستثمار ما بين 5 إلى 10 مليارات دولار في الطرح العام الأولى لشركة أرامكو.

وأشارت المصادر إلى أن من بين الأطراف التي تشارك في المحادثات: صندوق طريق الحرير الذي مقره بكين، وشركة سينوبك لإنتاج النفط المملوكة للدولة، وصندوق الثروة السيادي مؤسسة الصين للاستثمار.

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