"التدريب التقني" يستعد لإطلاق المرحلة الخامسة من "أُتقن"

التقديم على 16 برنامجاً تدريبياً للبنين والبنات الأحد المقبل

تستعد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لإطلاق برنامج التدريب المجتمعي "أُتقن" في مرحلته الخامسة بمختلف منشآتها التدريبية للبنين والبنات بمناطق المملكة كافة، من خلال البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع ctc.tvtc.gov.sa، حيث يبدأ التقديم على 16 برنامجاً تدريبياً للبنين والبنات الأحد المقبل، ويبدأ التدريب يوم الأحد 28 / 2 / 1441 هـ، ومن المقرر أن يستمر لمدة أربعة أسابيع.

وتطرح المؤسسة في المرحلة الخامسة من برنامج أتقن برامج تدريبية عدة في الفترة المسائية لمدة أربعة أيام بمعدل 4 ساعات يومياً، وتتيح المؤسسة للبنين دورات في الكهرباء والتمديدات المنزلية، وصيانة السيارات، والسلامة المهنية، والتبريد والتكييف، إضافة إلى الطاقة المتجددة، والاستخدام الأمثل للأجهزة المنزلية، فيما تقدم دورة للبنات في التجميل وتصفيف الشعر.

ويشترك البنون والبنات في برامج تدريبية عدة تتمثل في شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، إضافة إلى دورة تدريبية في مايكروسوفت أوفيس، وأمن المعلومات (الأمن السيبراني)، ومهارات حساب ضريبة القيمة المضافة، والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، وصيانة الجوّال، وإدارة الفعاليات والمناسبات، وأساسيات المونتاج وتحرير الفيديو.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أنهت تدريب أكثر من 29 ألف متدرب ومتدربة في المراحل السابقة من برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" بهدف إكسابهم المهارات اللازمة التي يحتاج إليها أفراد المجتمع، كما سجلت أعداد المتقدمين في المراحل السابقة 111798 متقدماً ومتقدمةً وكان العدد المستهدف للتدريب 17500 متدرب ومتدربة محققة بذلك نسبة بلغت 170 % من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية بالمنشآت التدريبية.