"عقيل" مديرًا تنفيذيًّا لمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة

أصدر الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية الدكتور ديلشاد علي، اليوم (الأربعاء) قرارًا بتكليف الدكتور عاهد بن علي عقيل، مديرًا تنفيذيًّا لمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة لمدة عام.

وعبّر "عقيل" عن شكره وامتنانه لهذه الثقة؛ مؤكدًا أنها ستكون دافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء.