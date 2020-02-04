هيئة الصناعات العسكرية تدعو الشركات لسرعة إصدار التراخيص

آخر موعد لتصحيح الأوضاع سيكون التاسع من سبتمبر 2020

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن استقبال طلبات تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة.

ودعت الجهات الراغبة في مزاولة إحدى أنشطة الصناعات العسكرية، إلى إصدار الترخيص المناسب، بالتقديم عبر بوابة التراخيص على الموقع الإلكتروني licensing.gami.gov.sa.

وشددت "الهيئة" على الجهات القائمة العامةِ منها والخاصة ضرورة الحصول على الترخيص المناسب لضمان سير عملها واستمرار عملياتها، مؤكدة أن آخر موعد لتصحيح الأوضاع سيكون التاسع من سبتمبر 2020.

وأكدت أنّ صدور الترخيص يتطلب استيفاء المتطلبات المحددة في "اللائحة المنظمة لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة" وتعليمات الأمن والسلامة والحماية من الحريق الصادرة من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي.

وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد طورت آلية إصدار التراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية والتي حدد بموجبها ثلاثة أنواع رئيسية، وهي تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.

يشار إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية، هي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية وتطويره ومراقبة أدائه، عبر وضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص.

وتقوم الهيئة بوضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية، والإشراف على تطبيقها بالاشتراك مع الجهات المعنية، وتحديد المواقع المناسبة لإقامة مصانع عسكرية ووضع المعايير اللازمة لذلك، بالإضافة إلى وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية ومتابعة تطبيقها.