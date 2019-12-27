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تنبيه "الأرصاد": هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

مصحوبة برياح مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والدار بني مالك، والدرب، والطوال، والعارضة، وبيش، وصامطة، وفرسان، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ٨ مساءً، بمشيئة الله.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

الأرصاد أمطار جازان أمطار حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه "الأرصاد": هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والدار بني مالك، والدرب، والطوال، والعارضة، وبيش، وصامطة، وفرسان، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ٨ مساءً، بمشيئة الله.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
04:46 PM

تنبيه "الأرصاد": هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

مصحوبة برياح مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والدار بني مالك، والدرب، والطوال، والعارضة، وبيش، وصامطة، وفرسان، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ٨ مساءً، بمشيئة الله.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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