فيديو السقوط في حفرة .. 3 ساعات لإنقاذ فرس عمياء في وضع مروّع

هذا ما فعله عامل عندما اشتد بها الألم .. محاصرة بجسدها الضخم

جلس أحد عمال الإنقاذ في تايلاند يربت على رقبة الفرس المرعوبة المتألمة محاولاً تهدئتها، بينما كان عامل آخر يثقب جداراً أسمنتياً، وثالث يدير الحفّار ليفتح طريقاً للخروج، ولمدة ثلاث ساعات، كانت الفرس محاصرة بجسدها الضخم في وضع شديد الصعوبة، داخل حفرة صرف صحي يبلغ قطرها 1.5 متر.

وتقول صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت هذه الواقعة في ضواحي مدينة نونثابوري وسط تايلاند، عندما كانت السيدة نيتايا ليمالا؛ 50 عاماً، ترعى خمسة أفراس في حقل على الطريق، وفجأة سقطت الفرس "بود" في حفرة الصرف الصحي.

وتنقل وسائل إعلام محلية عن السيدة ليمالا؛ قولها: إن أفراسها معتادة على الرعي في هذا المكان، لكن في يوم الحادث، يبدو أن غطاء الصرف الصحي كان مكسوراً، كما أن الفرس "بود"، التي يبلغ عمرها 16 عاماً، مصابة بالعمى في عينها اليسرى، وربما لم تشاهد الحفرة المفتوحة.

وحسب الصحيفة: حاولت ليمالا؛ إخراج الفرس، لكنها لم تستطع، واتصلت على الطوارئ ووصل عمال الإنقاذ، وعلى مدى ثلاث ساعات بذلوا جهوداً مضنية لإخراجها، فبدأوا بتوسيع الحفرة حولها، ثم قام حفّار بحفر الأرض أمام الفرس مباشرة، وقام عامل بتقطيع الخرسانة القريبة بمثقاب ضخم، ثم تم تكسير الحافة الخرسانية حول جسم الفرس بحرص شديد حتى لا تُصاب، وأخيراً انفتح طريق واسع للخروج، فتم وضع شريط قماش متين حول جسدها ورفعها بشوكة الحفار، حتى تحرّرت تماماً.

وتقول الصحيفة: إن أحد عمال الإنقاذ قام بعمل رائع، عندما ظل على مدى ثلاث ساعات يربت على رقبة الفرس وجسدها، خاصة في لحظات اشتداد الألم حين كانت ترتعش أو تجحظ عينها وينفتح الفم عن ألم بلا صراخ.