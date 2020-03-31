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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من نظيره الباكستاني

بحثا الجهود الدولية لمواجهة جائحة كورونا المستجد

تلقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والجهود الدولية لمواجهة جائحة كورونا المستجد، إضافة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فيروس كورونا الجديد وزير الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من نظيره الباكستاني
سبق

تلقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والجهود الدولية لمواجهة جائحة كورونا المستجد، إضافة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
08:39 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
10:11 PM

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من نظيره الباكستاني

بحثا الجهود الدولية لمواجهة جائحة كورونا المستجد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والجهود الدولية لمواجهة جائحة كورونا المستجد، إضافة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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