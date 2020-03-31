وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من نظيره الباكستاني

بحثا الجهود الدولية لمواجهة جائحة كورونا المستجد

تلقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والجهود الدولية لمواجهة جائحة كورونا المستجد، إضافة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك.