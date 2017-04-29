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"البيئة" تضبط "109" مخالفات لمحلات تجارية تستخدم الحطب والفحم المحلي بالرياض

بعد حملة مشتركة بمشاركة عدد من الجهات

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة من ٦/ ٩/ ١٤٤٢ إلى ١٦/٩/ ١٤٤٢هـ كميات كبيرة من الحطب والفحم المحلي المستخدم في أغراض النشاط التجاري في الرياض.

جاء ذلك بعد حملة مشتركة نفذها فرع الوزارة بالرياض، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي وأمانة منطقة الرياض، شملت عددًا من المحلات التجارية، وأسفرت عن ضبط (109) مخالفات لمحلات تستخدم الحطب والفحم المحلي، فيما بلغت الكمية المضبوطة أكثر من 112 مترًا مكعبًا.

وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة تأتي ضمن جهودها لتنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي، والعمل على إعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، مشيرة إلى أنه تم تحميل الكميات المضبوطة ونقلها للمستودع، وستطبق اللائحة التنفيذية للاحتطاب بحق المخالفين، داعية المواطنين والمقيمين إلى التبليغ على المخالفين من خلال رقم 939 حفاظاً على الغطاء النباتي، وتفادياً للعقوبات التي تفرضها اللائحة التنفيذية للاحتطاب.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد أعلنت في يوم الرابع من شهر رجب الماضي بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية للاحتطاب بالمملكة، تضمنت جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، حيث تبدأ غرامة المخالفات من ألف ريال إلى 20 مليون ريال كحد أقصى، وتضاعف بتكرار المخالفات التي تشمل: نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحلي، وجمع الحطب المحلي دون ترخيص، والاستخدام في النشاط التجاري كالمطاعم والمخابز، وبيع وتخزين الحطب والفحم المستورد دون ترخيص، ومنحت اللائحة مهلة 6 أشهر لممارسي الأنشطة المتعلقة باستيراد وبيع الحطب والفحم، لتصحيح أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تضبط "109" مخالفات لمحلات تجارية تستخدم الحطب والفحم المحلي بالرياض
سبق

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة من ٦/ ٩/ ١٤٤٢ إلى ١٦/٩/ ١٤٤٢هـ كميات كبيرة من الحطب والفحم المحلي المستخدم في أغراض النشاط التجاري في الرياض.

جاء ذلك بعد حملة مشتركة نفذها فرع الوزارة بالرياض، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي وأمانة منطقة الرياض، شملت عددًا من المحلات التجارية، وأسفرت عن ضبط (109) مخالفات لمحلات تستخدم الحطب والفحم المحلي، فيما بلغت الكمية المضبوطة أكثر من 112 مترًا مكعبًا.

وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة تأتي ضمن جهودها لتنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي، والعمل على إعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، مشيرة إلى أنه تم تحميل الكميات المضبوطة ونقلها للمستودع، وستطبق اللائحة التنفيذية للاحتطاب بحق المخالفين، داعية المواطنين والمقيمين إلى التبليغ على المخالفين من خلال رقم 939 حفاظاً على الغطاء النباتي، وتفادياً للعقوبات التي تفرضها اللائحة التنفيذية للاحتطاب.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد أعلنت في يوم الرابع من شهر رجب الماضي بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية للاحتطاب بالمملكة، تضمنت جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، حيث تبدأ غرامة المخالفات من ألف ريال إلى 20 مليون ريال كحد أقصى، وتضاعف بتكرار المخالفات التي تشمل: نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحلي، وجمع الحطب المحلي دون ترخيص، والاستخدام في النشاط التجاري كالمطاعم والمخابز، وبيع وتخزين الحطب والفحم المستورد دون ترخيص، ومنحت اللائحة مهلة 6 أشهر لممارسي الأنشطة المتعلقة باستيراد وبيع الحطب والفحم، لتصحيح أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
03:26 PM

"البيئة" تضبط "109" مخالفات لمحلات تجارية تستخدم الحطب والفحم المحلي بالرياض

بعد حملة مشتركة بمشاركة عدد من الجهات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة من ٦/ ٩/ ١٤٤٢ إلى ١٦/٩/ ١٤٤٢هـ كميات كبيرة من الحطب والفحم المحلي المستخدم في أغراض النشاط التجاري في الرياض.

جاء ذلك بعد حملة مشتركة نفذها فرع الوزارة بالرياض، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي وأمانة منطقة الرياض، شملت عددًا من المحلات التجارية، وأسفرت عن ضبط (109) مخالفات لمحلات تستخدم الحطب والفحم المحلي، فيما بلغت الكمية المضبوطة أكثر من 112 مترًا مكعبًا.

وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة تأتي ضمن جهودها لتنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي، والعمل على إعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، مشيرة إلى أنه تم تحميل الكميات المضبوطة ونقلها للمستودع، وستطبق اللائحة التنفيذية للاحتطاب بحق المخالفين، داعية المواطنين والمقيمين إلى التبليغ على المخالفين من خلال رقم 939 حفاظاً على الغطاء النباتي، وتفادياً للعقوبات التي تفرضها اللائحة التنفيذية للاحتطاب.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد أعلنت في يوم الرابع من شهر رجب الماضي بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية للاحتطاب بالمملكة، تضمنت جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، حيث تبدأ غرامة المخالفات من ألف ريال إلى 20 مليون ريال كحد أقصى، وتضاعف بتكرار المخالفات التي تشمل: نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحلي، وجمع الحطب المحلي دون ترخيص، والاستخدام في النشاط التجاري كالمطاعم والمخابز، وبيع وتخزين الحطب والفحم المستورد دون ترخيص، ومنحت اللائحة مهلة 6 أشهر لممارسي الأنشطة المتعلقة باستيراد وبيع الحطب والفحم، لتصحيح أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة

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