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عمليتان جراحيتان تنقذان طفلَيْن خديجَيْن من فقدان البصر بالطائف

أجراهما فريق طبي متخصص بمجمع الملك فيصل

نجح فريق طبي متخصص بمجمع الملك فيصل بالطائف في إجراء عمليتَي عيون لإنقاذ طفلَيْن خديجَيْن من خطر فقدان البصر مدى الحياة، وذلك بعد ولادتهما مبكرًا.

وفي التفاصيل، بدأت العمليتان بعد أن تم اكتشاف نشوء الأوعية الدموية بين الجزأين المتروي وغير المتروي في شبكية العين من خلال الفحص داخل الحضانات. ويعتبر هذا الخلل نادرًا، ويحدث بنسبة محددة بين الأطفال الخدج فقط.

وسارع الفريق الطبي المتخصص في هذا المجال إلى استكمال الفحوصات اللازمة، ثم البدء في إجراء العمليتين للطفلين. واستغرقت العمليتان ساعة ونصف الساعة وتكللتا بالنجاح ولله الحمد.

يُذكر أن نشوء غشاء ليفي تكون معه العيون معرضة لحدوث نزيف داخل الجسم الزجاجي، وقد يؤدي إلى الانفصال الشبكي، وقد ينتهي بانفصال شبه كامل وفقدان الرؤية في حال عدم الخضوع للعلاج والعملية الجراحية.


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عمليتان جراحيتان تنقذان طفلَيْن خديجَيْن من فقدان البصر بالطائف
سبق

نجح فريق طبي متخصص بمجمع الملك فيصل بالطائف في إجراء عمليتَي عيون لإنقاذ طفلَيْن خديجَيْن من خطر فقدان البصر مدى الحياة، وذلك بعد ولادتهما مبكرًا.

وفي التفاصيل، بدأت العمليتان بعد أن تم اكتشاف نشوء الأوعية الدموية بين الجزأين المتروي وغير المتروي في شبكية العين من خلال الفحص داخل الحضانات. ويعتبر هذا الخلل نادرًا، ويحدث بنسبة محددة بين الأطفال الخدج فقط.

وسارع الفريق الطبي المتخصص في هذا المجال إلى استكمال الفحوصات اللازمة، ثم البدء في إجراء العمليتين للطفلين. واستغرقت العمليتان ساعة ونصف الساعة وتكللتا بالنجاح ولله الحمد.

يُذكر أن نشوء غشاء ليفي تكون معه العيون معرضة لحدوث نزيف داخل الجسم الزجاجي، وقد يؤدي إلى الانفصال الشبكي، وقد ينتهي بانفصال شبه كامل وفقدان الرؤية في حال عدم الخضوع للعلاج والعملية الجراحية.


07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
08:44 PM

عمليتان جراحيتان تنقذان طفلَيْن خديجَيْن من فقدان البصر بالطائف

أجراهما فريق طبي متخصص بمجمع الملك فيصل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نجح فريق طبي متخصص بمجمع الملك فيصل بالطائف في إجراء عمليتَي عيون لإنقاذ طفلَيْن خديجَيْن من خطر فقدان البصر مدى الحياة، وذلك بعد ولادتهما مبكرًا.

وفي التفاصيل، بدأت العمليتان بعد أن تم اكتشاف نشوء الأوعية الدموية بين الجزأين المتروي وغير المتروي في شبكية العين من خلال الفحص داخل الحضانات. ويعتبر هذا الخلل نادرًا، ويحدث بنسبة محددة بين الأطفال الخدج فقط.

وسارع الفريق الطبي المتخصص في هذا المجال إلى استكمال الفحوصات اللازمة، ثم البدء في إجراء العمليتين للطفلين. واستغرقت العمليتان ساعة ونصف الساعة وتكللتا بالنجاح ولله الحمد.

يُذكر أن نشوء غشاء ليفي تكون معه العيون معرضة لحدوث نزيف داخل الجسم الزجاجي، وقد يؤدي إلى الانفصال الشبكي، وقد ينتهي بانفصال شبه كامل وفقدان الرؤية في حال عدم الخضوع للعلاج والعملية الجراحية.


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