النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المسابقات تقدم مواجهات الاتحاد والشباب لمشاركتهما العربية

تنقل مباريات النادي العاصمي بالدوري لملعبه

أقرت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين تقديم مواجهتي الاتفاق والشباب، والاتحاد والوحدة ضمن الجولة الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بسبب مشاركتهما في الدور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأوضحت اللجنة أنه بعد اعتماد الاتحاد العربي مواعيد مباريات دور نصف النهائي، فقد قررت اللجنة تقديم مواجهات الفريقين لتقام الأربعاء 11 مارس المقبل، على أن تنطلق مواجهة الاتفاق والشباب عند الـ 6:25م، والاتحاد والوحدة عند الـ 8:45م.

كما أعلنت اللجنة نقل مواجهات الشباب على أرضه في الجولات 21، 24، 27، 29 والتي سيستضيف فيها العدالة والتعاون وأبها والحزم على التوالي، إلى ملعبه والتي كان مقرراً لها أن تقام في ملعب الأمير فيصل بن فهد، لتقام في ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، بنفس مواعيدها المعلنة مسبقاً، وذلك بناءً على الخطاب الذي تلقته من مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، والمتضمن طلب نقل مواجهات الشباب إلى ملعبه.

لجنة المسابقات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
المسابقات تقدم مواجهات الاتحاد والشباب لمشاركتهما العربية
سبق

أقرت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين تقديم مواجهتي الاتفاق والشباب، والاتحاد والوحدة ضمن الجولة الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بسبب مشاركتهما في الدور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأوضحت اللجنة أنه بعد اعتماد الاتحاد العربي مواعيد مباريات دور نصف النهائي، فقد قررت اللجنة تقديم مواجهات الفريقين لتقام الأربعاء 11 مارس المقبل، على أن تنطلق مواجهة الاتفاق والشباب عند الـ 6:25م، والاتحاد والوحدة عند الـ 8:45م.

كما أعلنت اللجنة نقل مواجهات الشباب على أرضه في الجولات 21، 24، 27، 29 والتي سيستضيف فيها العدالة والتعاون وأبها والحزم على التوالي، إلى ملعبه والتي كان مقرراً لها أن تقام في ملعب الأمير فيصل بن فهد، لتقام في ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، بنفس مواعيدها المعلنة مسبقاً، وذلك بناءً على الخطاب الذي تلقته من مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، والمتضمن طلب نقل مواجهات الشباب إلى ملعبه.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
08:11 PM

المسابقات تقدم مواجهات الاتحاد والشباب لمشاركتهما العربية

تنقل مباريات النادي العاصمي بالدوري لملعبه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
673

أقرت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين تقديم مواجهتي الاتفاق والشباب، والاتحاد والوحدة ضمن الجولة الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بسبب مشاركتهما في الدور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأوضحت اللجنة أنه بعد اعتماد الاتحاد العربي مواعيد مباريات دور نصف النهائي، فقد قررت اللجنة تقديم مواجهات الفريقين لتقام الأربعاء 11 مارس المقبل، على أن تنطلق مواجهة الاتفاق والشباب عند الـ 6:25م، والاتحاد والوحدة عند الـ 8:45م.

كما أعلنت اللجنة نقل مواجهات الشباب على أرضه في الجولات 21، 24، 27، 29 والتي سيستضيف فيها العدالة والتعاون وأبها والحزم على التوالي، إلى ملعبه والتي كان مقرراً لها أن تقام في ملعب الأمير فيصل بن فهد، لتقام في ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، بنفس مواعيدها المعلنة مسبقاً، وذلك بناءً على الخطاب الذي تلقته من مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، والمتضمن طلب نقل مواجهات الشباب إلى ملعبه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,785
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,143
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,589
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,899

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة