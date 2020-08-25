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"كورونا" يصيب 140 باكستانياً جديداً.. وينهي حياة 9

إجمالي الوفيات يرتفع إلى 6.255

سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 حالات وفاة، و450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبين المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم (الثلاثاء)، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 293.711 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6.255 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 278.425 حالة.

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"كورونا" يصيب 140 باكستانياً جديداً.. وينهي حياة 9
سبق

سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 حالات وفاة، و450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبين المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم (الثلاثاء)، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 293.711 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6.255 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 278.425 حالة.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
10:04 PM

"كورونا" يصيب 140 باكستانياً جديداً.. وينهي حياة 9

إجمالي الوفيات يرتفع إلى 6.255

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 حالات وفاة، و450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبين المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم (الثلاثاء)، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 293.711 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6.255 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 278.425 حالة.

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