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كأول نادٍ في هذا المجال.. "الهلال" ينشئ "الإدارة الطبية والأداء الرياضي "

لمتابعة إصابات اللاعبين تحت إشراف الدكتور "المطوع"

أبرم نادط الهلال اليوم الثلاثاء عقداً مع الدكتور مبارك المطوع؛ للإشراف على الإدارة المتخصصة في الطب والأداء الرياضي، التي أقرها مجلس ادارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، بمسمى "الادارة الطبية والأداء الرياضي"، كأول نادي ينشئ ادارة متخصصة في هذا المجال، وذلك سعياً من مجلس الادارة لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للاعبين في جميع الفئات السنية والألعاب، والعمل على وقايتهم من الإصابات.

وتتمثل أهداف الإدارة في الوقاية والحد من الإصابات الرياضية، تأهيل الإصابات الرياضية، التطوير والاستثمار، حوكمة الإدارة الطبية، التدريب والبحوث.
وستكون مهامها تنظيم العمل الطبي في جميع الألعاب والفئات، واختيار وتقييم والإشراف على الكوادر الطبية بالنادي، تحسين مستوى الخدمة المقدمة للاعبين، تقنين مصروفات المستلزمات الطبية والعلاج الخارجي، متابعة الخدمة المقدمة من الراعي الطبي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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كأول نادٍ في هذا المجال.. "الهلال" ينشئ "الإدارة الطبية والأداء الرياضي "
سبق

أبرم نادط الهلال اليوم الثلاثاء عقداً مع الدكتور مبارك المطوع؛ للإشراف على الإدارة المتخصصة في الطب والأداء الرياضي، التي أقرها مجلس ادارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، بمسمى "الادارة الطبية والأداء الرياضي"، كأول نادي ينشئ ادارة متخصصة في هذا المجال، وذلك سعياً من مجلس الادارة لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للاعبين في جميع الفئات السنية والألعاب، والعمل على وقايتهم من الإصابات.

وتتمثل أهداف الإدارة في الوقاية والحد من الإصابات الرياضية، تأهيل الإصابات الرياضية، التطوير والاستثمار، حوكمة الإدارة الطبية، التدريب والبحوث.
وستكون مهامها تنظيم العمل الطبي في جميع الألعاب والفئات، واختيار وتقييم والإشراف على الكوادر الطبية بالنادي، تحسين مستوى الخدمة المقدمة للاعبين، تقنين مصروفات المستلزمات الطبية والعلاج الخارجي، متابعة الخدمة المقدمة من الراعي الطبي.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
06:22 PM

كأول نادٍ في هذا المجال.. "الهلال" ينشئ "الإدارة الطبية والأداء الرياضي "

لمتابعة إصابات اللاعبين تحت إشراف الدكتور "المطوع"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبرم نادط الهلال اليوم الثلاثاء عقداً مع الدكتور مبارك المطوع؛ للإشراف على الإدارة المتخصصة في الطب والأداء الرياضي، التي أقرها مجلس ادارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، بمسمى "الادارة الطبية والأداء الرياضي"، كأول نادي ينشئ ادارة متخصصة في هذا المجال، وذلك سعياً من مجلس الادارة لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للاعبين في جميع الفئات السنية والألعاب، والعمل على وقايتهم من الإصابات.

وتتمثل أهداف الإدارة في الوقاية والحد من الإصابات الرياضية، تأهيل الإصابات الرياضية، التطوير والاستثمار، حوكمة الإدارة الطبية، التدريب والبحوث.
وستكون مهامها تنظيم العمل الطبي في جميع الألعاب والفئات، واختيار وتقييم والإشراف على الكوادر الطبية بالنادي، تحسين مستوى الخدمة المقدمة للاعبين، تقنين مصروفات المستلزمات الطبية والعلاج الخارجي، متابعة الخدمة المقدمة من الراعي الطبي.

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