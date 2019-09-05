تقيم وزارة التعليم الأحد المقبل حلقة نقاش عن "لائحة الوظائف التعليمية" والتي يتبقى على تطبيقها (108 يوماً)، وذلك بديوان الوزارة بالرياض بمشاركة عدد من القيادات التربوية والتعليمية ومدراء مكاتب التعليم ومساعديهم وقادة المدراس والمشرفين التربويين والمعلمين. وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد وعد بأن تكون جميع الرؤى والمقترحاتِ والملاحظاتِ التي تلقّتها الوزارة بشأن موادِ لائحةِ الوظائفِ التعليمية وسلّمِ الرواتبِ الجديد مَحِلَّ اهتمام اللجانِ المكوّنة؛ لاستكمال ترتيباتِ تطبيقِ اللائحةِ قبل دخولها مرحلة التنفيذ التي حددها مجلس الوزراء. وأشار الوزير آل الشيخ إلى أن وزارة التعليم تبذل إلى جانب الجهات المعنية جهدًا كبيرًا للأخذ بملاحظات المعلمين وآرائهم حول اللائحة التنظيمية لشاغلي الوظائف التعليمية قبل تطبيقها. وقد جاء تحديث لائحة الوظائف التعليمية نتيجة عملٍ تكاملي مكثّف وبنّاء بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم والجهات ذات العلاقة سعياً للارتقاء بمستوى المهنة التعليمية، وتركز لائحتها على تأهيل الكادر الوظيفي في مجال التعليم والارتقاء بجودة الأداء كهدف أساسي لها. وستدخل اللائحة حيز التنفيذ 26 ربيع الثاني المقبل، وذلك بعد (180) يوماً من إقرار مجلس الوزراء - لسلّم رواتب الوظائف التعليمية.

الأحد المقبل .."التعليم" تقيم حلقة نقاش عن لائحة الوظائف المنتظرة عبدالحكيم شار سبق 2019-09-05 تقيم وزارة التعليم الأحد المقبل حلقة نقاش عن "لائحة الوظائف التعليمية" والتي يتبقى على تطبيقها (108 يوماً)، وذلك بديوان الوزارة بالرياض بمشاركة عدد من القيادات التربوية والتعليمية ومدراء مكاتب التعليم ومساعديهم وقادة المدراس والمشرفين التربويين والمعلمين.



وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد وعد بأن تكون جميع الرؤى والمقترحاتِ والملاحظاتِ التي تلقّتها الوزارة بشأن موادِ لائحةِ الوظائفِ التعليمية وسلّمِ الرواتبِ الجديد مَحِلَّ اهتمام اللجانِ المكوّنة؛ لاستكمال ترتيباتِ تطبيقِ اللائحةِ قبل دخولها مرحلة التنفيذ التي حددها مجلس الوزراء.



وأشار الوزير آل الشيخ إلى أن وزارة التعليم تبذل إلى جانب الجهات المعنية جهدًا كبيرًا للأخذ بملاحظات المعلمين وآرائهم حول اللائحة التنظيمية لشاغلي الوظائف التعليمية قبل تطبيقها.



وقد جاء تحديث لائحة الوظائف التعليمية نتيجة عملٍ تكاملي مكثّف وبنّاء بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم والجهات ذات العلاقة سعياً للارتقاء بمستوى المهنة التعليمية، وتركز لائحتها على تأهيل الكادر الوظيفي في مجال التعليم والارتقاء بجودة الأداء كهدف أساسي لها.



وستدخل اللائحة حيز التنفيذ 26 ربيع الثاني المقبل، وذلك بعد (180) يوماً من إقرار مجلس الوزراء - لسلّم رواتب الوظائف التعليمية.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441 06:53 PM

الأحد المقبل .."التعليم" تقيم حلقة نقاش عن لائحة الوظائف المنتظرة فيما يتبقى على تطبيقها (180 يوماً) بعد إقرارها من مجلس الوزراء





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تقيم وزارة التعليم الأحد المقبل حلقة نقاش عن "لائحة الوظائف التعليمية" والتي يتبقى على تطبيقها (108 يوماً)، وذلك بديوان الوزارة بالرياض بمشاركة عدد من القيادات التربوية والتعليمية ومدراء مكاتب التعليم ومساعديهم وقادة المدراس والمشرفين التربويين والمعلمين.



وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد وعد بأن تكون جميع الرؤى والمقترحاتِ والملاحظاتِ التي تلقّتها الوزارة بشأن موادِ لائحةِ الوظائفِ التعليمية وسلّمِ الرواتبِ الجديد مَحِلَّ اهتمام اللجانِ المكوّنة؛ لاستكمال ترتيباتِ تطبيقِ اللائحةِ قبل دخولها مرحلة التنفيذ التي حددها مجلس الوزراء.



وأشار الوزير آل الشيخ إلى أن وزارة التعليم تبذل إلى جانب الجهات المعنية جهدًا كبيرًا للأخذ بملاحظات المعلمين وآرائهم حول اللائحة التنظيمية لشاغلي الوظائف التعليمية قبل تطبيقها.



وقد جاء تحديث لائحة الوظائف التعليمية نتيجة عملٍ تكاملي مكثّف وبنّاء بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم والجهات ذات العلاقة سعياً للارتقاء بمستوى المهنة التعليمية، وتركز لائحتها على تأهيل الكادر الوظيفي في مجال التعليم والارتقاء بجودة الأداء كهدف أساسي لها.



وستدخل اللائحة حيز التنفيذ 26 ربيع الثاني المقبل، وذلك بعد (180) يوماً من إقرار مجلس الوزراء - لسلّم رواتب الوظائف التعليمية.