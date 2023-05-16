في الحناكية.. جولات ميدانية لتوعية وفحص أكثر من 1757 شخصًا
شملت مواقع مساكن العمالة والمحلات التجارية ودور الإيواء والمراكز ذات الكثافة
نفذت الفرق الصحية بمحافظة الحناكية التابعة لمنطقة المدينة المنورة، جولات ميدانية تم خلالها فحص وتوعية أكثر من 1757 شخصًا من فيروس كورونا المستجد COVID-19.
وأوضح المدير التنفيذي للمجمع الصحي بمحافظة الحناكية محمد عموش الصاعدي، أن "الجولات شملت مواقع مساكن العمالة والمحلات التجارية ودور الإيواء بالحناكية والمراكز التابعة لها ذات الكثافة السكانية".
وأشار "الصاعدي" إلى أن تلك الجولات تهدف للكشف المبكر، إضافة إلى تقديم التوعية الصحية للوقاية من هذا الفيروس، والأسلوب الأمثل للتعامل مع الحالات المصابة وتعقيم وتطهير الموقع.
وأكد "الصاعدي" استمرارية أعمال الفرق الصحية للفترة المقبلة، والقيام بعملها في إجراء الكشف المبكر وتوعية السكان من المواطنين والمقيمين.
فيروس كورونا الجديد
في الحناكية.. جولات ميدانية لتوعية وفحص أكثر من 1757 شخصًا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-16
نفذت الفرق الصحية بمحافظة الحناكية التابعة لمنطقة المدينة المنورة، جولات ميدانية تم خلالها فحص وتوعية أكثر من 1757 شخصًا من فيروس كورونا المستجد COVID-19.
وأوضح المدير التنفيذي للمجمع الصحي بمحافظة الحناكية محمد عموش الصاعدي، أن "الجولات شملت مواقع مساكن العمالة والمحلات التجارية ودور الإيواء بالحناكية والمراكز التابعة لها ذات الكثافة السكانية".
وأشار "الصاعدي" إلى أن تلك الجولات تهدف للكشف المبكر، إضافة إلى تقديم التوعية الصحية للوقاية من هذا الفيروس، والأسلوب الأمثل للتعامل مع الحالات المصابة وتعقيم وتطهير الموقع.
وأكد "الصاعدي" استمرارية أعمال الفرق الصحية للفترة المقبلة، والقيام بعملها في إجراء الكشف المبكر وتوعية السكان من المواطنين والمقيمين.
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
07:31 PM
في الحناكية.. جولات ميدانية لتوعية وفحص أكثر من 1757 شخصًا
شملت مواقع مساكن العمالة والمحلات التجارية ودور الإيواء والمراكز ذات الكثافة
نفذت الفرق الصحية بمحافظة الحناكية التابعة لمنطقة المدينة المنورة، جولات ميدانية تم خلالها فحص وتوعية أكثر من 1757 شخصًا من فيروس كورونا المستجد COVID-19.
وأوضح المدير التنفيذي للمجمع الصحي بمحافظة الحناكية محمد عموش الصاعدي، أن "الجولات شملت مواقع مساكن العمالة والمحلات التجارية ودور الإيواء بالحناكية والمراكز التابعة لها ذات الكثافة السكانية".
وأشار "الصاعدي" إلى أن تلك الجولات تهدف للكشف المبكر، إضافة إلى تقديم التوعية الصحية للوقاية من هذا الفيروس، والأسلوب الأمثل للتعامل مع الحالات المصابة وتعقيم وتطهير الموقع.
وأكد "الصاعدي" استمرارية أعمال الفرق الصحية للفترة المقبلة، والقيام بعملها في إجراء الكشف المبكر وتوعية السكان من المواطنين والمقيمين.