النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في الحناكية.. جولات ميدانية لتوعية وفحص أكثر من 1757 شخصًا

شملت مواقع مساكن العمالة والمحلات التجارية ودور الإيواء والمراكز ذات الكثافة

نفذت الفرق الصحية بمحافظة الحناكية التابعة لمنطقة المدينة المنورة، جولات ميدانية تم خلالها فحص وتوعية أكثر من 1757 شخصًا من فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأوضح المدير التنفيذي للمجمع الصحي بمحافظة الحناكية محمد عموش الصاعدي، أن "الجولات شملت مواقع مساكن العمالة والمحلات التجارية ودور الإيواء بالحناكية والمراكز التابعة لها ذات الكثافة السكانية".

وأشار "الصاعدي" إلى أن تلك الجولات تهدف للكشف المبكر، إضافة إلى تقديم التوعية الصحية للوقاية من هذا الفيروس، والأسلوب الأمثل للتعامل مع الحالات المصابة وتعقيم وتطهير الموقع.

وأكد "الصاعدي" استمرارية أعمال الفرق الصحية للفترة المقبلة، والقيام بعملها في إجراء الكشف المبكر وتوعية السكان من المواطنين والمقيمين.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
في الحناكية.. جولات ميدانية لتوعية وفحص أكثر من 1757 شخصًا
سبق

نفذت الفرق الصحية بمحافظة الحناكية التابعة لمنطقة المدينة المنورة، جولات ميدانية تم خلالها فحص وتوعية أكثر من 1757 شخصًا من فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأوضح المدير التنفيذي للمجمع الصحي بمحافظة الحناكية محمد عموش الصاعدي، أن "الجولات شملت مواقع مساكن العمالة والمحلات التجارية ودور الإيواء بالحناكية والمراكز التابعة لها ذات الكثافة السكانية".

وأشار "الصاعدي" إلى أن تلك الجولات تهدف للكشف المبكر، إضافة إلى تقديم التوعية الصحية للوقاية من هذا الفيروس، والأسلوب الأمثل للتعامل مع الحالات المصابة وتعقيم وتطهير الموقع.

وأكد "الصاعدي" استمرارية أعمال الفرق الصحية للفترة المقبلة، والقيام بعملها في إجراء الكشف المبكر وتوعية السكان من المواطنين والمقيمين.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
07:31 PM

في الحناكية.. جولات ميدانية لتوعية وفحص أكثر من 1757 شخصًا

شملت مواقع مساكن العمالة والمحلات التجارية ودور الإيواء والمراكز ذات الكثافة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
0
1,736

نفذت الفرق الصحية بمحافظة الحناكية التابعة لمنطقة المدينة المنورة، جولات ميدانية تم خلالها فحص وتوعية أكثر من 1757 شخصًا من فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأوضح المدير التنفيذي للمجمع الصحي بمحافظة الحناكية محمد عموش الصاعدي، أن "الجولات شملت مواقع مساكن العمالة والمحلات التجارية ودور الإيواء بالحناكية والمراكز التابعة لها ذات الكثافة السكانية".

وأشار "الصاعدي" إلى أن تلك الجولات تهدف للكشف المبكر، إضافة إلى تقديم التوعية الصحية للوقاية من هذا الفيروس، والأسلوب الأمثل للتعامل مع الحالات المصابة وتعقيم وتطهير الموقع.

وأكد "الصاعدي" استمرارية أعمال الفرق الصحية للفترة المقبلة، والقيام بعملها في إجراء الكشف المبكر وتوعية السكان من المواطنين والمقيمين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,272
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,337
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,504
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,361

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة