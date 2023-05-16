في الحناكية.. جولات ميدانية لتوعية وفحص أكثر من 1757 شخصًا

شملت مواقع مساكن العمالة والمحلات التجارية ودور الإيواء والمراكز ذات الكثافة

نفذت الفرق الصحية بمحافظة الحناكية التابعة لمنطقة المدينة المنورة، جولات ميدانية تم خلالها فحص وتوعية أكثر من 1757 شخصًا من فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأوضح المدير التنفيذي للمجمع الصحي بمحافظة الحناكية محمد عموش الصاعدي، أن "الجولات شملت مواقع مساكن العمالة والمحلات التجارية ودور الإيواء بالحناكية والمراكز التابعة لها ذات الكثافة السكانية".

وأشار "الصاعدي" إلى أن تلك الجولات تهدف للكشف المبكر، إضافة إلى تقديم التوعية الصحية للوقاية من هذا الفيروس، والأسلوب الأمثل للتعامل مع الحالات المصابة وتعقيم وتطهير الموقع.

وأكد "الصاعدي" استمرارية أعمال الفرق الصحية للفترة المقبلة، والقيام بعملها في إجراء الكشف المبكر وتوعية السكان من المواطنين والمقيمين.