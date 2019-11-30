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"أمير تبوك" يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة: الإنجازات تتلاحق

فهد بن سلطان: نجني ثمار رؤية 2030 التي رعاها بكل إخلاص سمو ولي العهد

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه، ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى معاني الوفاء وأصدق الولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه -رعاه الله- مقاليد الحكم في المملكة.

وأكّد الأمير فهد بن سلطان؛ أن مشاعر الفرح والسعادة والفخر تختلط في ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك الحزم والعزم، والشواهد لا تعد ولا تحصى والإنجازات تتلاحق وتسمو.. والحديث عن شخصية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يعني الحديث عن شخصية قيادية أثرت وبشكل كبير في تطور البلاد والنهوض بها نحو مصاف الدول المتقدمة بعزمه وحزمه وقوة همته وبذله المتواصل دون تساهل في حق المواطن كونه محور التنمية وهو ركيزة خطط التنمية في الدولة.

وقال، إنه من الإنصاف التأكيد على حجم الإنجازات الكبيرة التي تحققت بفضل الله، ثم للقيادة الحكيمة، وما الرؤية التي تبنتها المملكة 2030 التي رعاها بكل إخلاص وجدية وعمل دؤوب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التي نجني ثمارها الآن إلا دليل على نجاح وقوة وصلابة هذه الرؤية وقوة اقتصادنا الوطني, فهنيئاً لنا كسعوديين وسعوديات بهذه القيادة العظيمة والشعب الوفي, داعياً الله العلي القدير أن يطيل بعمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، وأن يحفظ هذه البلاد التي هي دائماً الملاذ لكل مَن يريد الخير والأمن والاستقرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أمير منطقة تبوك الذكرى الخامسة للبيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير تبوك" يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة: الإنجازات تتلاحق
سبق

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه، ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى معاني الوفاء وأصدق الولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه -رعاه الله- مقاليد الحكم في المملكة.

وأكّد الأمير فهد بن سلطان؛ أن مشاعر الفرح والسعادة والفخر تختلط في ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك الحزم والعزم، والشواهد لا تعد ولا تحصى والإنجازات تتلاحق وتسمو.. والحديث عن شخصية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يعني الحديث عن شخصية قيادية أثرت وبشكل كبير في تطور البلاد والنهوض بها نحو مصاف الدول المتقدمة بعزمه وحزمه وقوة همته وبذله المتواصل دون تساهل في حق المواطن كونه محور التنمية وهو ركيزة خطط التنمية في الدولة.

وقال، إنه من الإنصاف التأكيد على حجم الإنجازات الكبيرة التي تحققت بفضل الله، ثم للقيادة الحكيمة، وما الرؤية التي تبنتها المملكة 2030 التي رعاها بكل إخلاص وجدية وعمل دؤوب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التي نجني ثمارها الآن إلا دليل على نجاح وقوة وصلابة هذه الرؤية وقوة اقتصادنا الوطني, فهنيئاً لنا كسعوديين وسعوديات بهذه القيادة العظيمة والشعب الوفي, داعياً الله العلي القدير أن يطيل بعمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، وأن يحفظ هذه البلاد التي هي دائماً الملاذ لكل مَن يريد الخير والأمن والاستقرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
01:43 PM

"أمير تبوك" يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة: الإنجازات تتلاحق

فهد بن سلطان: نجني ثمار رؤية 2030 التي رعاها بكل إخلاص سمو ولي العهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه، ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى معاني الوفاء وأصدق الولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه -رعاه الله- مقاليد الحكم في المملكة.

وأكّد الأمير فهد بن سلطان؛ أن مشاعر الفرح والسعادة والفخر تختلط في ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك الحزم والعزم، والشواهد لا تعد ولا تحصى والإنجازات تتلاحق وتسمو.. والحديث عن شخصية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يعني الحديث عن شخصية قيادية أثرت وبشكل كبير في تطور البلاد والنهوض بها نحو مصاف الدول المتقدمة بعزمه وحزمه وقوة همته وبذله المتواصل دون تساهل في حق المواطن كونه محور التنمية وهو ركيزة خطط التنمية في الدولة.

وقال، إنه من الإنصاف التأكيد على حجم الإنجازات الكبيرة التي تحققت بفضل الله، ثم للقيادة الحكيمة، وما الرؤية التي تبنتها المملكة 2030 التي رعاها بكل إخلاص وجدية وعمل دؤوب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التي نجني ثمارها الآن إلا دليل على نجاح وقوة وصلابة هذه الرؤية وقوة اقتصادنا الوطني, فهنيئاً لنا كسعوديين وسعوديات بهذه القيادة العظيمة والشعب الوفي, داعياً الله العلي القدير أن يطيل بعمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، وأن يحفظ هذه البلاد التي هي دائماً الملاذ لكل مَن يريد الخير والأمن والاستقرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

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