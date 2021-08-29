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وسط إجراءات صحية وتربوية.. مدارس الأفلاج ترحّب بطلابها

بعد 500 يوم من التعليم عن بُعد

أعلنت مدارس الأفلاج، جاهزيتها الصحية والتربوية لاستقبال طلابها وطالباتها غدًا الأحد، بعد رحلة عام ونصف من رحلة التعليم عن بُعد.

وكشفت مدارس الأفلاج استعدادها لاستقبال طلابها في مستهل عام جديد، وسط بيئة تربوية وصحية، وأكدت اشتياقها لطلابها بعد أكثر 500 يوم من رحلة التعليم عن بُعد عبر البديل الناجح منصة "مدرستي" التي ساهمت في استمرار الدراسة دون توقف في ظل جائحة كورونا.

ونوهت المدارس عبر حساباتها على تويتر بعد الترحيب بالطلاب والتعبير عن الاشتياق لعودتهم إلى مقاعد الدراسة، بضرورة التقيد بـ"بروتوكولات والإجراءات الصحية من هيئة الصحة العامة "وقاية"، وتطبيق التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19"؛ متمنية للجميع عامًا دراسيًّا حافلًا بالنجاح والتميز.

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وسط إجراءات صحية وتربوية.. مدارس الأفلاج ترحّب بطلابها
سبق

أعلنت مدارس الأفلاج، جاهزيتها الصحية والتربوية لاستقبال طلابها وطالباتها غدًا الأحد، بعد رحلة عام ونصف من رحلة التعليم عن بُعد.

وكشفت مدارس الأفلاج استعدادها لاستقبال طلابها في مستهل عام جديد، وسط بيئة تربوية وصحية، وأكدت اشتياقها لطلابها بعد أكثر 500 يوم من رحلة التعليم عن بُعد عبر البديل الناجح منصة "مدرستي" التي ساهمت في استمرار الدراسة دون توقف في ظل جائحة كورونا.

ونوهت المدارس عبر حساباتها على تويتر بعد الترحيب بالطلاب والتعبير عن الاشتياق لعودتهم إلى مقاعد الدراسة، بضرورة التقيد بـ"بروتوكولات والإجراءات الصحية من هيئة الصحة العامة "وقاية"، وتطبيق التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19"؛ متمنية للجميع عامًا دراسيًّا حافلًا بالنجاح والتميز.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
06:18 PM

وسط إجراءات صحية وتربوية.. مدارس الأفلاج ترحّب بطلابها

بعد 500 يوم من التعليم عن بُعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أعلنت مدارس الأفلاج، جاهزيتها الصحية والتربوية لاستقبال طلابها وطالباتها غدًا الأحد، بعد رحلة عام ونصف من رحلة التعليم عن بُعد.

وكشفت مدارس الأفلاج استعدادها لاستقبال طلابها في مستهل عام جديد، وسط بيئة تربوية وصحية، وأكدت اشتياقها لطلابها بعد أكثر 500 يوم من رحلة التعليم عن بُعد عبر البديل الناجح منصة "مدرستي" التي ساهمت في استمرار الدراسة دون توقف في ظل جائحة كورونا.

ونوهت المدارس عبر حساباتها على تويتر بعد الترحيب بالطلاب والتعبير عن الاشتياق لعودتهم إلى مقاعد الدراسة، بضرورة التقيد بـ"بروتوكولات والإجراءات الصحية من هيئة الصحة العامة "وقاية"، وتطبيق التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19"؛ متمنية للجميع عامًا دراسيًّا حافلًا بالنجاح والتميز.

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