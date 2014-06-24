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ترقية "الصعيري" إلى المرتبة الثالثة عشرة

أصدر وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية، قرارًا بترقية محمد بن علي الصعيري، مدير الإرشاد والخدمات الطلابية في الملحقية الثقافية بكندا إلى المرتبة الثالثة عشرة.

وسأل الله أن تكون عونًا على طاعته، وأن يوفقه لخدمة مليكه ووطنه.

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ترقية "الصعيري" إلى المرتبة الثالثة عشرة
سبق

أصدر وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية، قرارًا بترقية محمد بن علي الصعيري، مدير الإرشاد والخدمات الطلابية في الملحقية الثقافية بكندا إلى المرتبة الثالثة عشرة.

وسأل الله أن تكون عونًا على طاعته، وأن يوفقه لخدمة مليكه ووطنه.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
06:59 PM

ترقية "الصعيري" إلى المرتبة الثالثة عشرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية، قرارًا بترقية محمد بن علي الصعيري، مدير الإرشاد والخدمات الطلابية في الملحقية الثقافية بكندا إلى المرتبة الثالثة عشرة.

وسأل الله أن تكون عونًا على طاعته، وأن يوفقه لخدمة مليكه ووطنه.

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