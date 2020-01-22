سائق دبابة ارتكب خطأً مروعاً في عرض عسكري .. فيديو رصد الحادث

تعالت صرخات الجمهور الذي أُصيب بالصدمة والرعب .. وأوقفه الحاجز

لا يدري أحدٌ ماذا أراد سائق الدبابة الهندي وهو يغادر مكانه في العرض العسكري، ويتوجّه نحو الجمهور ويكاد يدهسهم وسط صرخات الرعب.

ويظهر فيديو تمّ بثّه على موقع "لايف ليك" دبابة من طراز "تي- 72" وهي تشارك في عرض عسكري بالهند.

وظهرت الدبابة وهي تسير بسرعة كبيرة على الطريق، ثم تتوجّه نحو جمهور الحاضرين، وتكاد تدهسهم لولا أن الحاجز المرتفع منعها من التقدم، بينما نسمع أصوات صراخ الجمهور الذي أُصيب بالصدمة والرعب.

ويقول التعليق المصاحب للفيديو: إن قائد الدبابة ارتكب خطأً أمام جمهور العرض العسكري بالهند، دون أن يكشف متى حدثت الواقعة.