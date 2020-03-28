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"الخيبري" يتوجه إلى "إربد" للاطمئنان على السعوديين هناك

وفق ما أعلنه سفير خادم الحرمين لدى الأردن

كشف السفير السعودي لدى المملكة الأردنية نايف بن بندر السديري، أن زميله ماجد الخيبري سيصل إلى إربد؛ للاطمئنان على السعوديين الموجودين فيها.

وقال "السديري": زميلي ماجد الخيبري سيصل بعد قليل إلى إربد؛ للاطمئنان على السعوديين القاطنين فيها.

وأضاف: خالص الشكر والتقدير للسلطات الأردنية على استصدار التصاريح اللازمة للمرور.

السفير السعودي لدى الأردن نايف السديري ماجد الخيبري فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخيبري" يتوجه إلى "إربد" للاطمئنان على السعوديين هناك
سبق

كشف السفير السعودي لدى المملكة الأردنية نايف بن بندر السديري، أن زميله ماجد الخيبري سيصل إلى إربد؛ للاطمئنان على السعوديين الموجودين فيها.

وقال "السديري": زميلي ماجد الخيبري سيصل بعد قليل إلى إربد؛ للاطمئنان على السعوديين القاطنين فيها.

وأضاف: خالص الشكر والتقدير للسلطات الأردنية على استصدار التصاريح اللازمة للمرور.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
06:54 PM

"الخيبري" يتوجه إلى "إربد" للاطمئنان على السعوديين هناك

وفق ما أعلنه سفير خادم الحرمين لدى الأردن

A A A
مهنا التميمي - الرياض
0
13,106

كشف السفير السعودي لدى المملكة الأردنية نايف بن بندر السديري، أن زميله ماجد الخيبري سيصل إلى إربد؛ للاطمئنان على السعوديين الموجودين فيها.

وقال "السديري": زميلي ماجد الخيبري سيصل بعد قليل إلى إربد؛ للاطمئنان على السعوديين القاطنين فيها.

وأضاف: خالص الشكر والتقدير للسلطات الأردنية على استصدار التصاريح اللازمة للمرور.

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