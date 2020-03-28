"الخيبري" يتوجه إلى "إربد" للاطمئنان على السعوديين هناك

وفق ما أعلنه سفير خادم الحرمين لدى الأردن

كشف السفير السعودي لدى المملكة الأردنية نايف بن بندر السديري، أن زميله ماجد الخيبري سيصل إلى إربد؛ للاطمئنان على السعوديين الموجودين فيها.

وقال "السديري": زميلي ماجد الخيبري سيصل بعد قليل إلى إربد؛ للاطمئنان على السعوديين القاطنين فيها.

وأضاف: خالص الشكر والتقدير للسلطات الأردنية على استصدار التصاريح اللازمة للمرور.