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فلكية جدة: البدر يُزَين سماء السعودية والوطن العربي الليلة

أبو زاهرة: أفضل توقيت خلال الشهر لرصد الفوهات القمرية

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي اليوم الاثنين 17 يناير 2022، القمر البدر، وسيكون مشاهدًا طوال هذه الليلة الشتوية الباردة وهو أفضل توقيت خلال الشهر؛ لرصد وتصوير الفوهات القمرية المشعة خلافًا لبقية التضاريس.

سيشرق القمر فوق الأفق الشرقي والشمالي الشرقي مع غروب الشمس، وسيحاكي المسار الظاهري لشمس يونيو؛ حيث يسلك المسار المرتفع في السماء، وسيسطع أمام كوكبة التوأمان مقترنًا بنجم رأس التوأم المؤخر، وهو نفس المكان حيث ستكون الشمس بعد ستة أشهر.

وأضاف: سيلاحظ أن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري، فبعد ارتفاعه في السماء يعود لحجمه الصغير، كذلك من الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقاليًّا أثناء شروقه؛ فبسبب الغلاف الجوي لكوكبنا تعمل مكوناته على بعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر؛ بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى أعيننا، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.

وتابع: يتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل عاليًا في كبد السماء، وسيغرب في الأفق الغربي والشمالي الغربي مع شروق شمس الثلاثاء.

وأردف: بشكل عام يمكن القول إن القمر بدرٌ طوال الليل، ولكن علميًّا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي فيها يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس، وسيحدث ذلك عند الساعة 02:48 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة (11:48 مساء بتوقيت غرينتش)، ويكون قد أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.

ويُعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليًّا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير؛ خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس.. تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات، ويُعتقد أن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهة "تيخو" أكثر الفوهات إشعاعًا.

وخلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرًا بحوالى الساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهَدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فلكية جدة: البدر يُزَين سماء السعودية والوطن العربي الليلة
سبق

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي اليوم الاثنين 17 يناير 2022، القمر البدر، وسيكون مشاهدًا طوال هذه الليلة الشتوية الباردة وهو أفضل توقيت خلال الشهر؛ لرصد وتصوير الفوهات القمرية المشعة خلافًا لبقية التضاريس.

سيشرق القمر فوق الأفق الشرقي والشمالي الشرقي مع غروب الشمس، وسيحاكي المسار الظاهري لشمس يونيو؛ حيث يسلك المسار المرتفع في السماء، وسيسطع أمام كوكبة التوأمان مقترنًا بنجم رأس التوأم المؤخر، وهو نفس المكان حيث ستكون الشمس بعد ستة أشهر.

وأضاف: سيلاحظ أن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري، فبعد ارتفاعه في السماء يعود لحجمه الصغير، كذلك من الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقاليًّا أثناء شروقه؛ فبسبب الغلاف الجوي لكوكبنا تعمل مكوناته على بعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر؛ بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى أعيننا، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.

وتابع: يتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل عاليًا في كبد السماء، وسيغرب في الأفق الغربي والشمالي الغربي مع شروق شمس الثلاثاء.

وأردف: بشكل عام يمكن القول إن القمر بدرٌ طوال الليل، ولكن علميًّا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي فيها يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس، وسيحدث ذلك عند الساعة 02:48 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة (11:48 مساء بتوقيت غرينتش)، ويكون قد أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.

ويُعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليًّا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير؛ خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس.. تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات، ويُعتقد أن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهة "تيخو" أكثر الفوهات إشعاعًا.

وخلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرًا بحوالى الساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهَدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
11:57 AM

فلكية جدة: البدر يُزَين سماء السعودية والوطن العربي الليلة

أبو زاهرة: أفضل توقيت خلال الشهر لرصد الفوهات القمرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي اليوم الاثنين 17 يناير 2022، القمر البدر، وسيكون مشاهدًا طوال هذه الليلة الشتوية الباردة وهو أفضل توقيت خلال الشهر؛ لرصد وتصوير الفوهات القمرية المشعة خلافًا لبقية التضاريس.

سيشرق القمر فوق الأفق الشرقي والشمالي الشرقي مع غروب الشمس، وسيحاكي المسار الظاهري لشمس يونيو؛ حيث يسلك المسار المرتفع في السماء، وسيسطع أمام كوكبة التوأمان مقترنًا بنجم رأس التوأم المؤخر، وهو نفس المكان حيث ستكون الشمس بعد ستة أشهر.

وأضاف: سيلاحظ أن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري، فبعد ارتفاعه في السماء يعود لحجمه الصغير، كذلك من الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقاليًّا أثناء شروقه؛ فبسبب الغلاف الجوي لكوكبنا تعمل مكوناته على بعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر؛ بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى أعيننا، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.

وتابع: يتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل عاليًا في كبد السماء، وسيغرب في الأفق الغربي والشمالي الغربي مع شروق شمس الثلاثاء.

وأردف: بشكل عام يمكن القول إن القمر بدرٌ طوال الليل، ولكن علميًّا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي فيها يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس، وسيحدث ذلك عند الساعة 02:48 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة (11:48 مساء بتوقيت غرينتش)، ويكون قد أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.

ويُعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليًّا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير؛ خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس.. تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات، ويُعتقد أن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهة "تيخو" أكثر الفوهات إشعاعًا.

وخلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرًا بحوالى الساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهَدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.

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