وطالب "آل مداح"، في لقائه بقناة الإخبارية، بعدم إهمال شرب المياه خلال الشتاء للحفاظ على نضارة الجلد، محذّراً من الإكثار من شرب القهوة والشاي بديلاً عن المياه؛ باعتبارهما من مسبّبات إدرار البول، وبالتالي الجفاف في حال عدم تناول الكميات المناسبة من المياه يومياً والمتعارف عليها بأنها من 2 إلى 2.5 لتر يومياً.

أكّد طبيب الجلدية والتجميل، الدكتور هشام آل مداح؛ أن الماء الحار هو عدو الجلد خلال فصل الشتاء.

"تحذيرات الشتاء".. طبيب مختص: هذا هو عدو جلدك ونضارتك "فيديو" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-20 أكّد طبيب الجلدية والتجميل، الدكتور هشام آل مداح؛ أن الماء الحار هو عدو الجلد خلال فصل الشتاء. وطالب "آل مداح"، في لقائه بقناة الإخبارية، بعدم إهمال شرب المياه خلال الشتاء للحفاظ على نضارة الجلد، محذّراً من الإكثار من شرب القهوة والشاي بديلاً عن المياه؛ باعتبارهما من مسبّبات إدرار البول، وبالتالي الجفاف في حال عدم تناول الكميات المناسبة من المياه يومياً والمتعارف عليها بأنها من 2 إلى 2.5 لتر يومياً.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443 11:39 AM

"تحذيرات الشتاء".. طبيب مختص: هذا هو عدو جلدك ونضارتك "فيديو" دعا إلى عدم الإكثار من شرب القهوة والشاي باعتبارهما من مسبّبات الجفاف





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أكّد طبيب الجلدية والتجميل، الدكتور هشام آل مداح؛ أن الماء الحار هو عدو الجلد خلال فصل الشتاء.

وطالب "آل مداح"، في لقائه بقناة الإخبارية، بعدم إهمال شرب المياه خلال الشتاء للحفاظ على نضارة الجلد، محذّراً من الإكثار من شرب القهوة والشاي بديلاً عن المياه؛ باعتبارهما من مسبّبات إدرار البول، وبالتالي الجفاف في حال عدم تناول الكميات المناسبة من المياه يومياً والمتعارف عليها بأنها من 2 إلى 2.5 لتر يومياً.