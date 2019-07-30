"التسمم الغذائي في موسم الحج".. أسبابه وعلاجه وطرق الوقاية منه

"الذيابي" لـ"سبق": مرده لسوء النظافة ويهدد كبار السن والأطفال

قال طبيب الباطنة في مستشفى الحرس الوطني بالرياض، الدكتور عبدالله الذيابي لـ"سبق": إن موسم الحج يواجه الكثير من التحديات على مستوى الحجاج أو العاملين على خدمتهم، أبرزها النظافة بشكل عام، وتوفير الغذاء الصحي والمتناسب مع مختلف الأذواق.

وتابع: "يعد التسمم الغذائي، أو ما يسمى بالنزلات المعوية، من أهم المشاكل الصحية الشائعة، والتي لها علاقة بتلك التحديات، ولها تأثير سلبي على قدرة الحاج في إتمام مناسكه بيسر وسهولة، وأيضاً على تأدية العاملين لمهام عملهم في خدمة الحجاج".

وأضاف أنه من المهم الحصول على قدر جيد من المعلومات عن التحديات والمشاكل في موسم الحج وخاصة في ما يتعلق بالصحة، والتي تساعد بمعرفة أسباب الإصابة بالتسمم الغذائي، وطرق علاجه، والوقاية منه والمحافظة على سلامة الصحة، وكذلك تساهم في التعامل الصحيح مع المصاب وحالته.

وأضاف: "التسمم الغذائي له أسباب متنوعة، أبرزها تلوث الغذاء، وقد يحدث أثناء أحد المراحل التالية: إعداد الطعام، أو تحضيره، أو تخزينه، أو نقله من مكان لآخر في الباصات، أو أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة".

وأوضح أن من أهم مسبباته: انخفاض مستوى جودة المواد المستخدمة في إعداد الطعام، انتهاء صلاحية مكونات الطعام أو أحدها، انخفاض مستوى النظافة في مكان إعداد الطعام، تدني مستوى نظافة القائمين على إعداد الطعام، التخزين السيئ للأطعمة، إهمال النظافة كعدم غسل اليدين قبل تناول الطعام، أكل الأطعمة المكشوفة أو غير المطهية بشكل جيد، وغيرها.

وأشار "الذيابي" إلى أن أعراض الإصابة بالتسمُّم الغذائي متباينة التأثير على الصحة فهي خطيرة على صحة كبار السن والحوامل والأطفال والمصابين بأمراض مزمنة، وغالباً تبدأ الأعراض بعد ساعات من تناول الغذاء الملوث والمحتوي على الجراثيم من بكتيريا وفيروسات أو غيرها.

وأبان أن من أبرز الأعراض: ارتفاع حرارة الجسم، والشعور بالغثيان والاسترجاع، والإحساس بالمغص وألم البطن، وإسهال، وقلة التبول، وأحياناً الضعف الشديد والدوخة، وفي بعض الحالات يشعر المصاب بجفاف الفم بسبب فقدان السوائل الشديد.

ولفت إلى أنه يجب على الحجاج والعاملين على خدمتهم اتباع النصائح والإرشادات العامة للحفاظ على سلامتهم، والمتعلقة بالحفاظ على صحتهم بشكل خاص.

وأوضح أن هناك عدة إرشادات للوقاية من التسمم الغذائي أثناء موسم الحج، أهمها: تجنُّب وعدم تناول الأطعمة المكشوفة والمعرضة للتلوث في الشوارع والأزقة ومن الباعة المتجولين، والتأكد دائماً من تاريخ صلاحية الأطعمة والمشروبات المعلبة، غسل الفواكه والخضراوات جيداً قبل تناولها، غسل اليدين قبل وبعد إعداد وتناول الطعام، فحص الأطعمة والمشروبات قبل تناولها بالنظر لشكلها ومدى تغيره، تغطية الطعام وعدم تعريضه لهواء ملوث أو حشرات، والحرص على تبريد أو تجميد الطعام المتبقي وعدم تركه في درجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتين.

وكشف الدكتور عبدالله عن أن أهم أساليب وطرق علاج الإصابة من التسمم الغذائي هي: تناول كمية كافية من السوائل للتغلب على الجفاف، الحفاظ على راحة الجسم وعدم إجهاده وخاصة المعدة بعدم تناول الأطعمة لساعات محدودة، التدرج في تناول الأطعمة بعد زوال الغثيان والاسترجاع، والبدء بالأطعمة سهلة الهضم مثل الموز والأرز مع تجنُّب الأطعمة المشبعة بالدهون كمنتجات الألبان، كما أن توجه الحاج بسرعة للجهات الصحية الرسمية لتلقي العلاج المناسب بأسرع وقت ممكن يساعد كثيراً في شفائه.

وأفاد بأن زيارة المراكز الصحية والإسعافية لها أهمية بالغة لسهولة العلاج وسرعة الشفاء في حال الشعور بأعراض مثل: ألم شديد في البطن، أو استمرار الإسهال لأكثر من 3 أيام.