شاهد.. محافظ شقراء يقف على أعمال ومنجزات لجنة دراسة مساكن العمال

بهدف التأكد من توفر الاشتراطات الصحية والضوابط الاحترازية ووسائل السلامة

تفقد محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي أعمال ومنجزات لجنة دراسة مساكن العمال ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وشملت جولة محافظ شقراء عدداً من المباني المخصصة لسكن العمال، حيث قام خلال الجولة الميدانية بالوقوف على أهم الاشتراطات التي يجب توفرها في سكن العمال؛ وأهمها: تطبيق اشتراطات المواقع والمباني، توفر شروط الأمن والسلامة وفقاً لمتطلبات الدفاع المدني، النظافة العامة ومساحة الغرف وسلامة التهوية، مناسبة التباعد الجسدي بين العمال في الغرفة الواحدة؛ للحدّ من نقل أي عدوى، وجود جدول يوضح الفحص الدوري لحرارة الأفراد بواسطة ميزان الحرارة الليزر بعد التعقيم، تخصيص غرفة عزل للعمالة القادمة حديثاً إلى المحافظة أو العمالة التي تظهر عليها أية علامة مرَضية، ‏توفر المطهرات وأدوات تعقيم في كل مرافق السكن، فضلاً عن الكمامات والقفازات الصحية الواقية والمعدة للاستخدام مرة واحدة، تأمين حاويات محكمة الغلق لتجميع النفايات والتخلص منها أولاً بأول.

وفي نهاية الجولة، ثمّن البواردي لأعضاء اللجنة الجهود المبذولة وقدم لهم الشكر على ما شاهد من نتائج ملموسة ستسهم في تحقيق الأهداف المنشودة بما يحقق السلامة للجميع بمشيئة الله.