"برنت" يرتفع بنسبة 4.55%

وصل إلى 74.85 دولارًا للبرميل

ارتفع سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت" للتعاملات الآجلة بنسبة 4.55 في المئة، ليصل سعره صباح اليوم إلى 74.85 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

وصعد سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI بنسبة 4.97 في المئة مسجلاً 71.54 دولارًا أمريكيًا للبرميل.