رئيس النصر: إلى أين يسير التحكيم الآسيوي !

انتقد صفوان السويكت رئيس نادي النصر مستوى التحكيم الآسيوي.

وكتب تغريدة بعد الخسارة من السد القطري 1-3 :" إلى أين يسير التحكيم الآسيوي !!!".

وأضاف: الحمد لله على كل حال، شكراً للاعبين وللجهاز الفني والإداري على ماقدموه، جماهير الشمس هذا وقتكم لدعم ناديكم والقادم أفضل إن شاء الله.



وكان النصر خسر في مباراة شهدت ركلة جزاء لفريق السد القطري في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة وساهمت في ترجيح كفة السد على النصر الذي كان كسب مواجهة الذهاب 2-1.