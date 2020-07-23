وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لطرق أكثر كفاءة وجودة.. #أمانة_منطقة_الرياض تنفذ أعمال إصلاحات ومعالجة لطرقات العاصمة بمساحة تتجاوز ٣٠٨ آلاف متر مربع، خلال ٧ أيام، ومن 10 إلى 16 يوليو حيث بلغت أعمال السفلتة 279425م2.

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إصلاح ومعالجة أكثر من 308 آلاف متر مربع لطرقات العاصمة.

الرياض.. إصلاحات ومعالجة 308 آلاف متر مربع من الطرقات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-23 أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إصلاح ومعالجة أكثر من 308 آلاف متر مربع لطرقات العاصمة. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لطرق أكثر كفاءة وجودة.. #أمانة_منطقة_الرياض تنفذ أعمال إصلاحات ومعالجة لطرقات العاصمة بمساحة تتجاوز ٣٠٨ آلاف متر مربع، خلال ٧ أيام، ومن 10 إلى 16 يوليو حيث بلغت أعمال السفلتة 279425م2.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 09:24 AM

الرياض.. إصلاحات ومعالجة 308 آلاف متر مربع من الطرقات قالت الأمانة: نُفّذت خلال 7 أيام.. وذلك لطرق أكثر كفاءة وجودة





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أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إصلاح ومعالجة أكثر من 308 آلاف متر مربع لطرقات العاصمة.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لطرق أكثر كفاءة وجودة.. #أمانة_منطقة_الرياض تنفذ أعمال إصلاحات ومعالجة لطرقات العاصمة بمساحة تتجاوز ٣٠٨ آلاف متر مربع، خلال ٧ أيام، ومن 10 إلى 16 يوليو حيث بلغت أعمال السفلتة 279425م2.