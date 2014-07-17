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"التجارة" أول وزارة تعمل بموضة "الترك": توعية تستهدف أماكن التجمعات

أكملت وزارة التجارة والاستثمار مشروعها المتمثل في التوعية عبر موضة "الترك"؛ لتكون أول وزارة تعمل بهذه الموضة في مجالات التوعية.

وصممت الوزارة السيارة بشكل جاذب من هاشتاقات توعوية لقطاعي الأعمال والمستهلك؛ لتصبح جاذبة ولافتة من الخارج ويصورها كل من يراها؛ وبذلك تصل الرسالة بطريقة عفوية.

وتستهدف السيارة التجمعات والفعاليات ومواقع الاحتفالات والأسواق والملاعب الرياضية.

وكانت الوزارة قد أعادت تصنيع السيارة لتكون متوائمة مع الشكل الجديد للعربات؛ بمستودع خلفي صغير للمعدات، وثلاجة، وتكييف للجزء الأوسط من السيارة.

وتتوفر مع السيارة ستاندات للآيبادات وبروشورات للمستهلك والأعمال، وطاولتين خارجيتين لتقديم الخدمة.

ويتكون فريق تشغيل السيارة من اثنين؛ موظف من خدمة العملاء، وموظف من "المستهلك" لتقديم الخدمة بشكل متكامل.

ووضعت الوزارة على السيارة هاشتاق #اعرف_حقك والموجه للمستهلك، وهاشتاق #إبدأ_عملك_التجاري لقطاع الأعمال للتوعية بالجانبين كليهما.

وتعمل الوزارة على تقييم التجربة، وفي حال دعت الحاجة؛ ستعمل على تأمين عربات أخرى.

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"التجارة" أول وزارة تعمل بموضة "الترك": توعية تستهدف أماكن التجمعات
سبق

أكملت وزارة التجارة والاستثمار مشروعها المتمثل في التوعية عبر موضة "الترك"؛ لتكون أول وزارة تعمل بهذه الموضة في مجالات التوعية.

وصممت الوزارة السيارة بشكل جاذب من هاشتاقات توعوية لقطاعي الأعمال والمستهلك؛ لتصبح جاذبة ولافتة من الخارج ويصورها كل من يراها؛ وبذلك تصل الرسالة بطريقة عفوية.

وتستهدف السيارة التجمعات والفعاليات ومواقع الاحتفالات والأسواق والملاعب الرياضية.

وكانت الوزارة قد أعادت تصنيع السيارة لتكون متوائمة مع الشكل الجديد للعربات؛ بمستودع خلفي صغير للمعدات، وثلاجة، وتكييف للجزء الأوسط من السيارة.

وتتوفر مع السيارة ستاندات للآيبادات وبروشورات للمستهلك والأعمال، وطاولتين خارجيتين لتقديم الخدمة.

ويتكون فريق تشغيل السيارة من اثنين؛ موظف من خدمة العملاء، وموظف من "المستهلك" لتقديم الخدمة بشكل متكامل.

ووضعت الوزارة على السيارة هاشتاق #اعرف_حقك والموجه للمستهلك، وهاشتاق #إبدأ_عملك_التجاري لقطاع الأعمال للتوعية بالجانبين كليهما.

وتعمل الوزارة على تقييم التجربة، وفي حال دعت الحاجة؛ ستعمل على تأمين عربات أخرى.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
02:02 PM

"التجارة" أول وزارة تعمل بموضة "الترك": توعية تستهدف أماكن التجمعات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
5,414

أكملت وزارة التجارة والاستثمار مشروعها المتمثل في التوعية عبر موضة "الترك"؛ لتكون أول وزارة تعمل بهذه الموضة في مجالات التوعية.

وصممت الوزارة السيارة بشكل جاذب من هاشتاقات توعوية لقطاعي الأعمال والمستهلك؛ لتصبح جاذبة ولافتة من الخارج ويصورها كل من يراها؛ وبذلك تصل الرسالة بطريقة عفوية.

وتستهدف السيارة التجمعات والفعاليات ومواقع الاحتفالات والأسواق والملاعب الرياضية.

وكانت الوزارة قد أعادت تصنيع السيارة لتكون متوائمة مع الشكل الجديد للعربات؛ بمستودع خلفي صغير للمعدات، وثلاجة، وتكييف للجزء الأوسط من السيارة.

وتتوفر مع السيارة ستاندات للآيبادات وبروشورات للمستهلك والأعمال، وطاولتين خارجيتين لتقديم الخدمة.

ويتكون فريق تشغيل السيارة من اثنين؛ موظف من خدمة العملاء، وموظف من "المستهلك" لتقديم الخدمة بشكل متكامل.

ووضعت الوزارة على السيارة هاشتاق #اعرف_حقك والموجه للمستهلك، وهاشتاق #إبدأ_عملك_التجاري لقطاع الأعمال للتوعية بالجانبين كليهما.

وتعمل الوزارة على تقييم التجربة، وفي حال دعت الحاجة؛ ستعمل على تأمين عربات أخرى.

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