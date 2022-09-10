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كورونا في الصين: 7 إصابات جديدة بكورونا

جميع الحالات ظهرت في مسافرين قادمين من الخارج

قالت لجنة الصحة العامة في الصين اليوم الخميس: إن البر الرئيسي سجل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضافت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة ظهرت في مسافرين قادمين من الخارج؛ لتظل الصين دون إصابات محلية لليوم الخامس والعشرين على التوالي.

وبهذا يبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في الصين الآن 85153؛ في حين يظل عدد الوفيات عند 4634.

الصين فيروس كورونا الجديد

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كورونا في الصين: 7 إصابات جديدة بكورونا
سبق

قالت لجنة الصحة العامة في الصين اليوم الخميس: إن البر الرئيسي سجل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضافت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة ظهرت في مسافرين قادمين من الخارج؛ لتظل الصين دون إصابات محلية لليوم الخامس والعشرين على التوالي.

وبهذا يبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في الصين الآن 85153؛ في حين يظل عدد الوفيات عند 4634.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
08:29 AM

كورونا في الصين: 7 إصابات جديدة بكورونا

جميع الحالات ظهرت في مسافرين قادمين من الخارج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت لجنة الصحة العامة في الصين اليوم الخميس: إن البر الرئيسي سجل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضافت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة ظهرت في مسافرين قادمين من الخارج؛ لتظل الصين دون إصابات محلية لليوم الخامس والعشرين على التوالي.

وبهذا يبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في الصين الآن 85153؛ في حين يظل عدد الوفيات عند 4634.

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