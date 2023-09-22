موجز "سبق" الأسبوعي: استنكار دولي واسع لاعتداء "أرامكو".. والمملكة تكشف أدلة تورُّط إيران

"سكني" يوفِّر 1984 شقة.. وتوظيف 60 ألفًا من مستفيدي الضمان الاجتماعي

في تغطيتها لمجريات الأسبوع الماضي الذي ازدحم بالأحداث المهمة، أتاحت "سبق" لقرائها كل ما توافر من معلومات عن تلك الأحداث وتطوراتها بالتزامن مع وقوعها، وفي صدارتها الاستنكار الدولي الواسع للاعتداء الإرهابي الذي تعرَّض له معملا "أرامكو" في بقيق وخريص، الذي بلغ عدد الدول التي أدانته 80 دولة، فيما كشفت المملكة أدلة دامغة، تثبت ضلوع إيران في الاعتداء الغاشم.

وبينما أطلق برنامج "سكني" مشروع "سرايا النرجس" شمال مدينة الرياض، الذي يوفر 1984 وحدة سكنية تحت الإنشاء، أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توظيف أكثر من 60 ألفًا من مستفيدي وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي، كما كشفت النيابة العامة عن أن إساءة المعاملة باسم الوظيفة تعتبر إحدى صور جرائم الفساد الوظيفي، فيما أكدت الهيئة العامة للترفيه أن جميع احتفالات اليوم الوطني الـ89 "همة حتى القمة" ستكون مجانية.

تداعيات الحادث الإرهابي على معملَي أرامكو

في إطار كشف ملابسات الهجوم الإرهابي على معملَي شركة أرامكو فجر السبت الماضي، عرض وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الأحد الماضي تفاصيل الهجوم الإرهابي أمام الرأي العام المحلي والدولي، موضحًا أنه نجم عن ذلك العمل الإرهابي توقُّف عمليات الإنتاج في معامل بقيق وخريص بشكل مؤقت. وحسب التقديرات الأولية، فقد أدت الانفجارات إلى توقُّف 50 في المئة من إنتاج الشركة، إلا أنه جرى تعويض جزء من الانخفاض لعملائها من خلال المخزونات. وأثار الحدث ردود أفعال دولية واسعة؛ فبينما حذر الاتحاد الأوروبي من تهديد حقيقي للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط دانت فرنسا على لسان وزارة خارجيتها الهجمات، لافتة إلى أنها ستؤدي إلى تفاقم التوترات الإقليمية. كما تلقى الملك سلمان اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عبَّر فيه عن بالغ استنكاره للعمل الإرهابي الذي استهدف المعملَيْن.

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مجانية الاحتفالات

ورعى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الأحد الماضي الحفل الختامي لمهرجان الهجن في نسخته الثانية في ميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف، بحضور الأمراء والشيوخ ضيوف المهرجان من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي اليوم نفسه أكدت الهيئة العامة للترفيه أن جميع احتفالات اليوم الوطني الـ89 "همة حتى القمة" ستكون مجانية مع الحرص على تنوع الفعاليات في 13 منطقة حول المملكة، وأن تناسب جميع فئات المجتمع، وتناسب جميع الأعمار.

https://sabq.org/dsnDbg

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رجل يقتل شقيقته في ضمد

واستحوذت على اهتمام قراء "سبق" الأحد الماضي جريمة قتل رجل شقيقته في محافظة ضمد بمنطقة جازان، التي كشف أحد أشقاء القتيلة تفاصيلها لـ"سبق"، كما كشفت مصادر أمنية وضع القاتل بعد القبض عليه، مبينة أنه كان في وضع غير متزن عند القبض عليه، وفي اليوم التالي كشفت إحدى جارات القتيلة عن تفاصيل، تزامنت مع وقت وقوع الحادثة الأليمة، موضحة ما دار في آخر اتصال أجرته الفقيدة خلال عراك مع شقيقها القاتل

https://sabq.org/zSgNTQ

https://sabq.org/M8yTsQ

https://sabq.org/NrnVYp

خروج لـ"النصر" من دوري أبطال آسيا

وفي سياق الأحداث الرياضية خرج فريق النصر الأول لكرة القدم من دوري أبطال آسيا بعد خسارته مساء الاثنين في الدور نصف النهائي أمام مستضيفه فريق السد القطري في مباراة الإياب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

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تهديد خطير

وتوالت الاثنين ردود الأفعال الدولية المستنكرة لجريمة الاعتداء الغاشمة على معملَي "أرامكو"، وتلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفيًّا من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دان خلاله العمل الإرهابي الذي استهدف المعملين، مؤكدًا وقوف الإمارات مع السعودية. وفي اليوم نفسه نشرت الولايات المتحدة صورًا جوية بالأقمار الاصطناعية، ذكرت أنها لأعمدة دخان لمنشأتَي بقيق وخريص. كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعرف الجاني، لكنها تنتظر تحقيق السعودية حول الهجمات الإرهابية على منشآت "أرامكو". ونددت كوريا الجنوبية بالهجوم، لافتة إلى أنه يمثل تهديدًا خطيرًا ضد منشآت الطاقة الدولية الرئيسية، وأعلنت وزارة النفط الهندية أن "أرامكو" أبلغت شركات التكرير الهندية بأنه لن يكون هناك نقص في الإمدادات.

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"أرامكو" تستأنف تحميل السفن

واستمرارًا لتطورات الهجوم على منشأتَي "أرامكو" الاثنين أيضًا نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أن شركة أرامكو أخطرت بعض العملاء بأنه جرى استئناف تحميل السفن بعدما تعطل من جراء الهجمات على المنشآت النفطية. وبينما أكدت المملكة المتحدة أن الهجوم الذي استهدف معملَين تابعَين لشركة أرامكو بالمملكة خطير وشائن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمساعدة الولايات المتحدة لحلفائها في الشرق الأوسط، بعدما اتهم إيران بالمسؤولية عن الهجوم على معملَي "أرامكو".

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المفاعل سمارت

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، غسل أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل الاثنين الماضي الكعبة المشرفة. وفي جلسته الأسبوعية طالب مجلس الشورى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة بالإسراع في تحديد موقع المفاعل النووي سمارت، ومواقع المفاعلات الأخرى، ووضع جدول زمني لتنفيذها، والانتهاء منها. كما وافق المجلس على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة.

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استمرار ردود الأفعال ضد الاعتداء الإرهابي على منشأتَي أرامكو

ولليوم الثالث على التوالي استمرت ردود الأفعال الدولية الغاضبة ضد الاعتداء الإرهابي على منشأتَي أرامكو، وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها تعد ردًّا على الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأة أرامكو السعودية في بقيق؛ وهو ما فاقم المخاوف من حصول مواجهة عسكرية مع إيران. وبينما ندد عدد من وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في عدد من الدول العربية بالهجوم الإرهابي على معملَي بقيق وخريص أعربت الصين عن إدانتها للهجمات على المنشآت النفطية السعودية. وفي السياق نفسه شجبت روسيا الاتحادية بشكل حازم الهجوم التخريبي الذي تعرضت له منشآت "أرامكو"، كما دانت النمسا واليابان ذلك الاعتداء، فيما أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بجدة الجهود المبذولة لتمكين الصناعة النفطية السعودية من تجاوز أثر هذا العمل التخريبي.

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مجمعات نيوم

وفي الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الثلاثاء أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن الشكر والتقدير لقادة الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وكل من عبّر عن الإدانة للاعتداء التخريبي الذي استهدف معملَي "أرامكو". وبينما أبرمت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة اتفاقية تأسيس وتشغيل مركز للأبحاث والتطوير المشترك مع معهد أبحاث الطاقة الذرية الكوري، ضمن جدول أعمالها في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدورته الـ 63، أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان إطلاق مشروع "سرايا النرجس" شمال مدينة الرياض، الذي يوفر 1984 وحدة سكنية "تحت الإنشاء" من نوع "تاون هاوس، شقق"، وبمساحات وتصاميم منوعة، بوصفه واحدًا من أكبر مشاريع الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص.

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https://sabq.org/jr7pGy

https://sabq.org/3yZQmY

"نيوم" تطلق أعمالها.. و"النيابة ": عرض الرشوة جريمة

ومن الأحداث المهمة نهار الثلاثاء إطلاق شركة نيوم أعمال الإنشاءات لتطوير المجمعات السكنية الأولى من المنطقة المخصصة لإسكان العمال، التي جرى تصميمها مبدئيًّا لاستيعاب 30 ألف عامل، سينتقلون إلى منطقة نيوم خلال الفترة المقبلة لبناء المناطق المختلفة من المشروع. بينما أكدت النيابة العامة أن مجرد عرض رشوة أو الوعد بها تجاه موظف عام أو مَن هو في حكمه لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته، ولم تقبل منه، يعتبر جريمة كبيرة موجبة للمساءلة الجزائية والتوقيف، ويكون صاحبها معرضًا للعقوبة بالسجن لمدة تصل لعشر سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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مصدر الهجوم

رجّحت مصادر أمريكية مطلعة على التحقيقات السعودية الأربعاء أن يكون الاعتداء الذي استهدف معملَي شركة أرامكو في بقيق وخريص جرى تنفيذه بصواريخ كروز، حلّقت على ارتفاع منخفض مدعومة بطائرات دون طيار "درون"، وانطلقت من قاعدة إيرانية، تقع بالقرب من الحدود العراقية. نافيًا أن تكون اليمن مصدر الهجمات التخريبية. فيما تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، عبّر خلاله عن شجبه واستنكاره للأعمال العدائية التي استهدفت منشآت حيوية في المملكة، ودعا مسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى رد من مجلس الأمن الدولي على الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية سعودية. وخلال اليوم نفسه أعلن مسؤول أمريكي لشبكة "CNN"أن الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية حددتا بـ"درجة احتمال كبيرة" المسؤول، ومَن يقف خلف الهجمات الأخيرة التي استهدفت معملَين لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص.

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وفي السياق نفسه، تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفيًّا الأربعاء من الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، دان خلاله الاعتداءات على منشآت حيوية في المملكة، وأكد أنها لا تؤثر فقط على المملكة بل على العالم والاقتصاد العالمي. وبحث ولي العهد في اتصال آخر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجمات على منشأتَي النفط التابعتَين لأرامكو. وفي تطور مهم أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العقيد ركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي، عقده مساء الأربعاء، أن الأدلة التي لدى المملكة تؤكد أن الهجوم على "أرامكو" لم ينطلق من اليمن بل من الشمال، متهمًا إيران بالمسؤولية عنه، وموضحًا أن الاعتداء جرى باستخدام 18 طائرة مسيّرة و7 صواريخ كروز. كما اجتمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام في جدة مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، وشدد على إدانة بلاده للهجمات التخريبية التي تعرضت لها البنية التحتية لأرامكو السعودية في بقيق وخريص. فيما صرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية بأن المملكة قررت الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، وضمان سلامة الممرات البحرية.

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الفساد الوظيفي

وفي إنجاز لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أعلنت الوزارة الخميس أن برامج تمكين مستفيدي ومستفيدات الخدمات الاجتماعية مكنت أكثر من 60 ألفًا من مستفيدي ومستفيدات وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي من الالتحاق بسوق العمل، كما دعمت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مثل بنك التنمية الاجتماعية والجمعيات المتخصصة، 3.051 عملاً رياديًّا و649 مشروعًا إنتاجيًّا لمستفيدي الضمان الاجتماعي. وبينما دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حديثي التخرج للانضمام إلى فريق عمل المؤسسة من خلال برنامج النخبة، الذي يهدف إلى تأهيل الكفاءات الواعدة من حديثي التخرج، كشفت النيابة العامة أن إساءة المعاملة باسم الوظيفة تعتبر إحدى صور جرائم الفساد الوظيفي، وتعد انحرافًا متعمدًا عن التصرف الوظيفي المفترض، وتوجب المساءلة الجزائية.

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ومن أخبار المملكة دوليًّا فوزها الخميس بعضوية في مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال انتخابات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الحالية الـ 63 المنعقدة في مدينة فيينا النمساوية لعضوية مجلس المحافظين في الوكالة للأعوام 2019م-2021م. وترأس السعودية أيضا اجتماع فريق عمل السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت، وكذلك انضمامها لمعيار نشر البيانات الخاص بصندوق النقد الدولي؛ إذ أعلن وزير المالية محمد الجدعان انضمام المملكة إلى المعيار الخاص لنشر البيانات SDDS لصندوق النقد الدولي الذي يعتبر من أفضل الممارسات الدولية في مجال نشر البيانات المالية والاقتصادية للدول.

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عقود الإمداد

وفي مؤشر على اقتراب عودة تعاملات أرامكو إلى مسارها الطبيعي بعد نحو خمسة أيام على الهجوم الإرهابي على منشآتها، أعلن رئيس رابطة البترول اليابانية تاكاشي تسوكيوكا الخميس أن مدير الوحدة اليابانية التابعة لشركة أرامكو السعودية أكد للرابطة أنها ستنفذ عقود الإمداد المبرمة مع العملاء اليابانيين، مؤكدًا تحميل جميع شحنات أكتوبر المتعهد بها. وفيما أكدت المملكة في رسالة لمجلس الأمن أنها تتعامل مع هجوم إرهابي منظم، وأن الأسلحة المستخدمة في هجوم أرامكو إيرانية، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية في مؤتمر صحفي أن إيران تتحمل المسؤولية عن استهداف منشآت أرامكو في السعودية.

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ومن الأحدث الدولية وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي الخميس في أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض. وعقب إعلان الوفاة بساعات صرح منير بن صالحة، محامي زين العابدين بن علي، بأنه ترك رسالة صوتية إلى الشعب التونسي.

من جهة أخرى، قضت محكمة فرنسية أخرى مستقلة بصحة الحكم السابق الصادر لصالح منظمة الاتصالات الفضائية العربية "عربسات" الرافض مزاعم شبكة "بي إن سبورت" القطرية ضد المنظمة، وفرضه تعويضات مالية غير مسبوقة لصالح "عرب سات" ضد "بي إن".

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أهداف مشروعة

وشنَّت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ليل الخميس/ الجمعة عملية ضد أهداف عسكرية مشروعة، من بينها موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق؛ ما أسفر عن تدمير 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيّرة عن بُعد، والألغام البحرية. وأعلن الجمعة تحالف دعم الشرعية في اليمن استمرار منح التصاريح لجميع السفن المتوجهة إلى الموانئ اليمنية متهمًا الميليشيات الحوثية الإرهابية بتعطيل دخول السفن لميناء الحديدة.

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وضمن مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني الـ89، زيّنت وزارة الشؤون البلدية والقروية وأماناتها والبلديات التابعة لها شوارع المدن والمحافظات بمختلف مناطق السعودية بالأعلام والإضاءات للمباني واللوحات التجارية والطرقات. فيما شهدت سماء محافظة جدة عروضًا جوية بعدد من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية، بمشاركة فريق الصقور السعودية في احتفالات اليوم الوطني للمملكة التاسع والثمانين.

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دعم عسكري

وتواصلت الاحتفالات باليوم الوطني الـ89 السبت؛ فنظم نادي الطلاب السعوديين بمدينة أدليد الأسترالية، عاصمة ولاية جنوب أستراليا، احتفالاً تحت شعار (همة حتى القمة) بمناسبة اليوم الوطني. وفيما ترعى شركة نيوم للمرة الأولى هذا العام احتفال اليوم الوطني الـ 89 للمملكة تحت شعار "همة حتى القمة" في منطقة نيوم، بالتعاون مع بلديتَي البدع وضباء، استقبلت شركة مطار البحرين الزائرين السعوديين القادمين إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي بالهدايا التذكارية احتفالاً باليوم الوطني للسعودية.

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واستمرت ردود الأفعال الدولية على الهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو في الصدور بعد ثمانية أيام من الاعتداء؛ إذ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" السبت موافقة الرئيس دونالد ترامب على إرسال دعم عسكري لحماية الموارد النفطية في منطقة الخليج بعد الهجمات التي استهدفت منشآت أرامكو، بينما نشرت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية مقطع فيديو من داخل منشآت "أرامكو" النفطية في بقيق وخريص التي تعرضت للاعتداء الإرهابي. وأظهر مقطع الفيديو عمليات الإصلاح التي تجري على قدم وساق لإصلاح الضرر الذي لحق بخطوط وخزانات حقلَي خريص وبقيق، واستعادة صورتهما الأولى. فيما أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير في مؤتمر صحفي أن أكثر من 80 دولة دانت الهجوم العدواني على معملَي "أرامكو".

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https://sabq.org/vxMsNZ

https://sabq.org/gK4x3P