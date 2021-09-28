وسط اعتراضات.. كوريا الجنوبية تدرس حظر أكل لحوم الكلاب

ضمن جهود الحكومة لنشر الوعي بحقوق الحيوانات وتحسين معاملتها

تدرس كوريا الجنوبية حظر أكل لحوم الكلاب وسط اعتراض من قِبل بائعيها على حقهم في العمل وتعرّض تجارتهم للخطر.

وذكرت تقارير كورية أن أكل لحوم الكلاب في كوريا شائع بين كبار السن بشكل أساسي، ويتم تقديمها في بعض المطاعم والأسواق ويسمح باستهلاكها إلا أن الحكومة تبذل جهوداً لحظر هذا النوع من الأكل والتجارة وتحسين التعامل مع الحيوانات.

وأشارت إلى أن بعض الجهات الحكومة والمنظمات تعمل لزيادة الوعي عن حقوق الحيوانات، وكشف استطلاع حديث للرأي العام أن 49% من الكوريين يؤيدون حظر استهلاك لحوم الكلاب والقطط .