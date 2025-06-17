سجلت باكستان 136 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس إلى 2975 حالة وفاة منذ ظهوره في باكستان في شهر فبراير الماضي.
وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن حصيلة الإصابات قد ارتفعت إلى 154760 حالة، وتماثلت 58437 حالة للشفاء.
بعد انتهاء التحقيقات وتقديم الأدلة والقرائن للمحكمة المختصة
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باكستان: 136 حالة وفاة جديدة بكورونا
ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 154760
سجلت باكستان 136 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس إلى 2975 حالة وفاة منذ ظهوره في باكستان في شهر فبراير الماضي.
وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن حصيلة الإصابات قد ارتفعت إلى 154760 حالة، وتماثلت 58437 حالة للشفاء.
سجلت باكستان 136 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس إلى 2975 حالة وفاة منذ ظهوره في باكستان في شهر فبراير الماضي.
باكستان: 136 حالة وفاة جديدة بكورونا
ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 154760
سجلت باكستان 136 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس إلى 2975 حالة وفاة منذ ظهوره في باكستان في شهر فبراير الماضي.
وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن حصيلة الإصابات قد ارتفعت إلى 154760 حالة، وتماثلت 58437 حالة للشفاء.