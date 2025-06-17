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باكستان: 136 حالة وفاة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 154760

سجلت باكستان 136 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس إلى 2975 حالة وفاة منذ ظهوره في باكستان في شهر فبراير الماضي.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن حصيلة الإصابات قد ارتفعت إلى 154760 حالة، وتماثلت 58437 حالة للشفاء.

فيروس كورونا الجديد

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باكستان: 136 حالة وفاة جديدة بكورونا
سبق

سجلت باكستان 136 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس إلى 2975 حالة وفاة منذ ظهوره في باكستان في شهر فبراير الماضي.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن حصيلة الإصابات قد ارتفعت إلى 154760 حالة، وتماثلت 58437 حالة للشفاء.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
04:38 PM

باكستان: 136 حالة وفاة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 154760

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت باكستان 136 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس إلى 2975 حالة وفاة منذ ظهوره في باكستان في شهر فبراير الماضي.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن حصيلة الإصابات قد ارتفعت إلى 154760 حالة، وتماثلت 58437 حالة للشفاء.

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