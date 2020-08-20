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"صحة تبوك" تُكَرّم موظفيها الحاصلين على جائزة "مشكور"

تقام كل شهرين وتستهدف تحفيز مقدمي الخدمة على العطاء

كرّمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الموظفين الحاصلين على جائزة "مشكور" لشهر ذو القعدة- ذو الحجة لعام 1441هـ؛ تقديرًا لجهودهم وتميزهم في خدمة المرضى والمراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية.

وأوضحت "صحة تبوك" أن جائزة "مشكور" تأتي كل شهرين، وتهدف إلى تحفيز مقدمي الخدمة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين وبث روح التنافس بين العاملين.

وقدّمت "صحة تبوك" شكرها للعاملين الحاصلين على الجائزة لمجهودهم في خدمة المرضى والمراجعين في المنشآت الصحية بالمنطقة وتميزهم في الخدمة؛ حيث حصلت ست مستشفيات وأربع مراكز رعاية صحية أولية من موظفيها على الجائزة.

جدير بالذكر أن المكرمين هم: "الممرض قحطان آل سلامي قسم العناية المركزة بمستشفى الملك فهد التخصصي، والدكتورة نوف البلوي قسم الطوارئ بمستشفى الملك خالد، والدكتور ناظم فيصل حامد قسم الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال، والممرضة أريج عيد البلوي قسم الطوارئ بمستشفى أبو راكة، ومشعل سويلم الحويطي استقبال العيادات بمستشفى ضباء العام، والدكتور يوسف دفع الله أحمد سعيد قسم الطوارئ مستشفى أملج العام، وسليمة سليمان الحويطي الاستقبال ونظام موعد بمركز صحي شرما، والممرضة رائدة سلامة البلوي الطوارئ بمركز صحي السليمانية، وأخصائي مساعد بشيبة العلاجي قسم الصيدلية بمركز صحي المحلة القبلية، وفنية معلومات صحية عواطف سالم العطوي قسم السجلات الطبية بمركز صحي الورود".

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"صحة تبوك" تُكَرّم موظفيها الحاصلين على جائزة "مشكور"
سبق

كرّمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الموظفين الحاصلين على جائزة "مشكور" لشهر ذو القعدة- ذو الحجة لعام 1441هـ؛ تقديرًا لجهودهم وتميزهم في خدمة المرضى والمراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية.

وأوضحت "صحة تبوك" أن جائزة "مشكور" تأتي كل شهرين، وتهدف إلى تحفيز مقدمي الخدمة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين وبث روح التنافس بين العاملين.

وقدّمت "صحة تبوك" شكرها للعاملين الحاصلين على الجائزة لمجهودهم في خدمة المرضى والمراجعين في المنشآت الصحية بالمنطقة وتميزهم في الخدمة؛ حيث حصلت ست مستشفيات وأربع مراكز رعاية صحية أولية من موظفيها على الجائزة.

جدير بالذكر أن المكرمين هم: "الممرض قحطان آل سلامي قسم العناية المركزة بمستشفى الملك فهد التخصصي، والدكتورة نوف البلوي قسم الطوارئ بمستشفى الملك خالد، والدكتور ناظم فيصل حامد قسم الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال، والممرضة أريج عيد البلوي قسم الطوارئ بمستشفى أبو راكة، ومشعل سويلم الحويطي استقبال العيادات بمستشفى ضباء العام، والدكتور يوسف دفع الله أحمد سعيد قسم الطوارئ مستشفى أملج العام، وسليمة سليمان الحويطي الاستقبال ونظام موعد بمركز صحي شرما، والممرضة رائدة سلامة البلوي الطوارئ بمركز صحي السليمانية، وأخصائي مساعد بشيبة العلاجي قسم الصيدلية بمركز صحي المحلة القبلية، وفنية معلومات صحية عواطف سالم العطوي قسم السجلات الطبية بمركز صحي الورود".

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
12:52 PM

"صحة تبوك" تُكَرّم موظفيها الحاصلين على جائزة "مشكور"

تقام كل شهرين وتستهدف تحفيز مقدمي الخدمة على العطاء

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بدر الجبل - تبوك
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كرّمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الموظفين الحاصلين على جائزة "مشكور" لشهر ذو القعدة- ذو الحجة لعام 1441هـ؛ تقديرًا لجهودهم وتميزهم في خدمة المرضى والمراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية.

وأوضحت "صحة تبوك" أن جائزة "مشكور" تأتي كل شهرين، وتهدف إلى تحفيز مقدمي الخدمة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين وبث روح التنافس بين العاملين.

وقدّمت "صحة تبوك" شكرها للعاملين الحاصلين على الجائزة لمجهودهم في خدمة المرضى والمراجعين في المنشآت الصحية بالمنطقة وتميزهم في الخدمة؛ حيث حصلت ست مستشفيات وأربع مراكز رعاية صحية أولية من موظفيها على الجائزة.

جدير بالذكر أن المكرمين هم: "الممرض قحطان آل سلامي قسم العناية المركزة بمستشفى الملك فهد التخصصي، والدكتورة نوف البلوي قسم الطوارئ بمستشفى الملك خالد، والدكتور ناظم فيصل حامد قسم الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال، والممرضة أريج عيد البلوي قسم الطوارئ بمستشفى أبو راكة، ومشعل سويلم الحويطي استقبال العيادات بمستشفى ضباء العام، والدكتور يوسف دفع الله أحمد سعيد قسم الطوارئ مستشفى أملج العام، وسليمة سليمان الحويطي الاستقبال ونظام موعد بمركز صحي شرما، والممرضة رائدة سلامة البلوي الطوارئ بمركز صحي السليمانية، وأخصائي مساعد بشيبة العلاجي قسم الصيدلية بمركز صحي المحلة القبلية، وفنية معلومات صحية عواطف سالم العطوي قسم السجلات الطبية بمركز صحي الورود".

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