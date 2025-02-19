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الأخضر الشاب يعاود تدريباته بعد الرباعية بمرمى فلسطين في كأس العرب

عاود المنتخب السعودي تحت 19 عاماً اليوم الأربعاء تدريباته بعد مباراته الافتتاحية في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً أمس أمام منتخب فلسطين.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني بندر باصريح، الذي قسم خلالها اللاعبين إلى مجموعتين، أجرت المجموعة الأولى مراناً استرجاعياً، في حين أدت المجموعة الأخرى مراناً تكتيكياً.

وتضم مجموعة المنتخب السعودي في كأس العرب إلى جانبه منتخبات فلسطين، والجزائر، ومصر.

يذكر أن مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، تأتي ضمن إطار المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان.

المنتخب السعودي تحت 19 عام

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر الشاب يعاود تدريباته بعد الرباعية بمرمى فلسطين في كأس العرب
سبق

عاود المنتخب السعودي تحت 19 عاماً اليوم الأربعاء تدريباته بعد مباراته الافتتاحية في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً أمس أمام منتخب فلسطين.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني بندر باصريح، الذي قسم خلالها اللاعبين إلى مجموعتين، أجرت المجموعة الأولى مراناً استرجاعياً، في حين أدت المجموعة الأخرى مراناً تكتيكياً.

وتضم مجموعة المنتخب السعودي في كأس العرب إلى جانبه منتخبات فلسطين، والجزائر، ومصر.

يذكر أن مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، تأتي ضمن إطار المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
08:37 PM

الأخضر الشاب يعاود تدريباته بعد الرباعية بمرمى فلسطين في كأس العرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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عاود المنتخب السعودي تحت 19 عاماً اليوم الأربعاء تدريباته بعد مباراته الافتتاحية في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً أمس أمام منتخب فلسطين.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني بندر باصريح، الذي قسم خلالها اللاعبين إلى مجموعتين، أجرت المجموعة الأولى مراناً استرجاعياً، في حين أدت المجموعة الأخرى مراناً تكتيكياً.

وتضم مجموعة المنتخب السعودي في كأس العرب إلى جانبه منتخبات فلسطين، والجزائر، ومصر.

يذكر أن مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، تأتي ضمن إطار المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان.

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