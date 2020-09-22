النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ترامب" يعتزم مطالبة الأمم المتحدة بمحاسبة الصين بشأن "كورونا"

يتهم بكين و"الصحة العالمية" بالكذب

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إبلاغ الجمعية العامة للأمم المتحدة في كلمته التي سيلقيها اليوم (الثلاثاء)، بأنه لا بد لها من محاسبة الصين على أفعالها، فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا.

وبحسب ما جاء في مقتطفات من كلمته، سيقول ترامب: "أعلنت الحكومة الصينية ومنظمة الصحة العالمية، التي تسيطر عليها الصين فعليًّا، كذبًا أنه لا يوجد دليل على انتقال العدوى من إنسان لآخر"؛ وفقاً لـ"رويترز".

وسيضيف: "وفي وقت لاحق قالتا كذبًا: إن الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض لن ينشروا المرض، لذلك على الأمم المتحدة أن تحاسب الصين على أفعالها".

وسجل "ترامب" كلمته أمس في البيت الأبيض ليوجهها للجمعية العامة التي تبدأ اجتماعاتها الافتراضية هذا الأسبوع.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"ترامب" يعتزم مطالبة الأمم المتحدة بمحاسبة الصين بشأن "كورونا"
سبق

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إبلاغ الجمعية العامة للأمم المتحدة في كلمته التي سيلقيها اليوم (الثلاثاء)، بأنه لا بد لها من محاسبة الصين على أفعالها، فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا.

وبحسب ما جاء في مقتطفات من كلمته، سيقول ترامب: "أعلنت الحكومة الصينية ومنظمة الصحة العالمية، التي تسيطر عليها الصين فعليًّا، كذبًا أنه لا يوجد دليل على انتقال العدوى من إنسان لآخر"؛ وفقاً لـ"رويترز".

وسيضيف: "وفي وقت لاحق قالتا كذبًا: إن الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض لن ينشروا المرض، لذلك على الأمم المتحدة أن تحاسب الصين على أفعالها".

وسجل "ترامب" كلمته أمس في البيت الأبيض ليوجهها للجمعية العامة التي تبدأ اجتماعاتها الافتراضية هذا الأسبوع.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
06:19 PM

"ترامب" يعتزم مطالبة الأمم المتحدة بمحاسبة الصين بشأن "كورونا"

يتهم بكين و"الصحة العالمية" بالكذب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
126

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إبلاغ الجمعية العامة للأمم المتحدة في كلمته التي سيلقيها اليوم (الثلاثاء)، بأنه لا بد لها من محاسبة الصين على أفعالها، فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا.

وبحسب ما جاء في مقتطفات من كلمته، سيقول ترامب: "أعلنت الحكومة الصينية ومنظمة الصحة العالمية، التي تسيطر عليها الصين فعليًّا، كذبًا أنه لا يوجد دليل على انتقال العدوى من إنسان لآخر"؛ وفقاً لـ"رويترز".

وسيضيف: "وفي وقت لاحق قالتا كذبًا: إن الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض لن ينشروا المرض، لذلك على الأمم المتحدة أن تحاسب الصين على أفعالها".

وسجل "ترامب" كلمته أمس في البيت الأبيض ليوجهها للجمعية العامة التي تبدأ اجتماعاتها الافتراضية هذا الأسبوع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,250
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,071
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,979
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,776

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة