116 مراقبًا ومنسقًا يجتازون اختبارات نظام رابطة المحترفين الذكي

تجاوز 116 مراقبًا ومنسقًا، بينهم 43 منسقًا إعلاميًّا، اختبارات نظام رابطة الدوري السعودي للمحترفين الذكي SPLIS خلال ورشة العمل التي عقدتها لجنة مراقبي ومنسقي المباريات في الرابطة مساء اليوم في مركز المؤتمرات الإعلامية بملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وقدم المهندس سلمان النمشان، رئيس لجنة مراقبي ومنسقي المباريات بالرابطة، ورشة العمل بحضور البريطاني جايكوب كولين رئيس لجنة الحكام المكلف، وممثلين عن لجان المسابقات والانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ولجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، وقدم شرحًا مفصلاً عن آلية العمل عبر النظام الإلكتروني SPLISالذي يُعنى بتسجيل كل ما يتعلق بمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين إلكترونيًّا.

وخضع جميع المشاركين في ورشة العمل إلى اختبار عملي لكيفية رفع التقارير لجميع المشاركين بمباريات افتراضية، شملت كل ما يتعلق بتقارير الحكام وأحداث المباريات، وتقارير مراقبي ومنسقي المباريات، وتقارير المنسقين الإعلاميين، إضافة إلى تقارير مختلف الجهات واللجان المشتركة في التنظيم.

من جهة أخرى، كرمت لجنة مراقبي ومنسقي المباريات في الرابطة خلال الورشة مراقب المباريات المهندس إيهاب خوجة بمناسبة حصوله على الرخصة الآسيوية في مراقبة المباريات بعد اجتيازه اختبارات مراقبي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأسبوع الماضي.