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عقب رسالة التنظيف.. "مياه حائل" تكشف حقيقة ترسبات "حي أجا"

طالبت الشركة من لديه ملاحظة بالتواصل مع الطوارئ للتعامل معها

نفى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود رواسب في المياه بحي أجا.

وأوضح متحدث الفرع حمود بن غالب البشيّر، لـ"سبق": أن ما تم هو غسيل لبعض أجزاء الشبكة في حي أجا وملحق حي أجا؛ وذلك لتنظيفها من أية رواسب رملية، وهي صيانة دورية.

وأهاب "البشيّر" بمن لديه أي ملاحظة التواصل مع طوارئ المياه، وتزويد الفرع برقم العدّاد، ليتم التعامل مع شكواه بشكل مباشر.

وكانت رسالة قد انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس، تطلب من المواطنين تنظيف الخزانات الأرضية بمنازلهم، قبل بدء ضخ الماء من قِبل الشركة المشغلة للمياه بمنطقة حائل؛ تفادياً لوجود رواسب رملية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقب رسالة التنظيف.. "مياه حائل" تكشف حقيقة ترسبات "حي أجا"
سبق

نفى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود رواسب في المياه بحي أجا.

وأوضح متحدث الفرع حمود بن غالب البشيّر، لـ"سبق": أن ما تم هو غسيل لبعض أجزاء الشبكة في حي أجا وملحق حي أجا؛ وذلك لتنظيفها من أية رواسب رملية، وهي صيانة دورية.

وأهاب "البشيّر" بمن لديه أي ملاحظة التواصل مع طوارئ المياه، وتزويد الفرع برقم العدّاد، ليتم التعامل مع شكواه بشكل مباشر.

وكانت رسالة قد انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس، تطلب من المواطنين تنظيف الخزانات الأرضية بمنازلهم، قبل بدء ضخ الماء من قِبل الشركة المشغلة للمياه بمنطقة حائل؛ تفادياً لوجود رواسب رملية.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
02:33 PM

عقب رسالة التنظيف.. "مياه حائل" تكشف حقيقة ترسبات "حي أجا"

طالبت الشركة من لديه ملاحظة بالتواصل مع الطوارئ للتعامل معها

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خالد السليمي - حائل
1
983

نفى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود رواسب في المياه بحي أجا.

وأوضح متحدث الفرع حمود بن غالب البشيّر، لـ"سبق": أن ما تم هو غسيل لبعض أجزاء الشبكة في حي أجا وملحق حي أجا؛ وذلك لتنظيفها من أية رواسب رملية، وهي صيانة دورية.

وأهاب "البشيّر" بمن لديه أي ملاحظة التواصل مع طوارئ المياه، وتزويد الفرع برقم العدّاد، ليتم التعامل مع شكواه بشكل مباشر.

وكانت رسالة قد انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس، تطلب من المواطنين تنظيف الخزانات الأرضية بمنازلهم، قبل بدء ضخ الماء من قِبل الشركة المشغلة للمياه بمنطقة حائل؛ تفادياً لوجود رواسب رملية.

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