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مصادر لـ"سبق": لا صحة لإغلاق مطعم شهير بمكة بسبب "كورونا"

مصور المقطع المتداول تعمّد بث الشائعة مستغلاً مرور الإسعاف

نفت مصادر لـ"سبق" صحة الأنباء المتداولة حول إغلاق مطعم شهير بحي الشوقية بمكة المكرمة، بسبب فيروس كورونا.

وقالت المصادر إن مصور المقطع المتداول في مواقع التواصل قد استغل مرور سيارات الاسعاف بالموقع؛ لبث شائعة بأن المطعم الشهير أغلق بسبب رصد فيروس كورونا بين العاملين.

وأكدت المصادر أن المعلومات المنتشرة في المقطع غير صحيحة وأضافت: المطعم ما زال يقدم خدماته للزبائن ويقوم بإيصال الوجبات عبر تطبيقات التوصيل، حتى الآن.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر لـ"سبق": لا صحة لإغلاق مطعم شهير بمكة بسبب "كورونا"
سبق

نفت مصادر لـ"سبق" صحة الأنباء المتداولة حول إغلاق مطعم شهير بحي الشوقية بمكة المكرمة، بسبب فيروس كورونا.

وقالت المصادر إن مصور المقطع المتداول في مواقع التواصل قد استغل مرور سيارات الاسعاف بالموقع؛ لبث شائعة بأن المطعم الشهير أغلق بسبب رصد فيروس كورونا بين العاملين.

وأكدت المصادر أن المعلومات المنتشرة في المقطع غير صحيحة وأضافت: المطعم ما زال يقدم خدماته للزبائن ويقوم بإيصال الوجبات عبر تطبيقات التوصيل، حتى الآن.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
05:05 PM

مصادر لـ"سبق": لا صحة لإغلاق مطعم شهير بمكة بسبب "كورونا"

مصور المقطع المتداول تعمّد بث الشائعة مستغلاً مرور الإسعاف

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
6,130

نفت مصادر لـ"سبق" صحة الأنباء المتداولة حول إغلاق مطعم شهير بحي الشوقية بمكة المكرمة، بسبب فيروس كورونا.

وقالت المصادر إن مصور المقطع المتداول في مواقع التواصل قد استغل مرور سيارات الاسعاف بالموقع؛ لبث شائعة بأن المطعم الشهير أغلق بسبب رصد فيروس كورونا بين العاملين.

وأكدت المصادر أن المعلومات المنتشرة في المقطع غير صحيحة وأضافت: المطعم ما زال يقدم خدماته للزبائن ويقوم بإيصال الوجبات عبر تطبيقات التوصيل، حتى الآن.

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