بسبب حظر كورونا.. بريطاني يعثر على سيارة مدفونة بحديقة منزله أثناء الإغلاق

طراز فورد بوبيولار تعود إلى فترة الخمسينيات من القرن العشرين

عثر بريطاني يُدعى جون برايشو على سيارة مدفونة في حديقة منزله، عندما كان يعتني بها ويقضي وقت فراغة بسبب الإغلاق احترازًا من تفشي فيروس كورونا.

"برايشو" حوّل استغلال وقته إلى العناية بحديقة منزله الخلفية، كسبيل لشغل الوقت أثناء الإغلاق المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا، فلم يتوقّع المفاجأة التي كانت بانتظاره تحت الأرض.

فقد عثر "جون برايشو" على سيارة قديمة من طراز فورد بوبيولار تعود إلى فترة الخمسينيات من القرن العشرين.

وقال برايشو الذي يعيش في بلدة هيكموندوايك، بمنطقة وست يوركشير: "إنه ليس بالشيء الذي تجده كل يوم.. إنها (السيارة) في وسط حديقتي بالضبط".

ومضى قائلًا: "إنه لأمر غريب! كيف أنها مدفونة هناك!".

وقال إن السيارة، وهي رمادية اللون، لا تزال في حالة سليمة إجمالًا؛ إذ ما زالت تحتفظ بالمحرك ولوحة التسجيل.

وتابع: "أودّ أن أتمكّن من إخراج السيارة، لكن لا أظن أن بإمكاني القيام بذلك باليد".

السبب في دفن السيارة هناك يظل لغزًا محيرًا، لكن إحدى النظريات تذهب إلى أنه في خمسينيات القرن العشرين انخفضت أسعار الفولاذ انخفاضًا كبيرًا، لدرجة أنه كان يتعين على من يرغب في التخلص من خردة أن يدفع مقابل نقلها إلى خارج المنزل.

ولم يتوفر سوى القليل من المعلومات عن السيارة ذاتها، لكن الاقتراح الآخر هو أن السيارة ربما كانت عربة عسكرية؛ طبقاً لـ"بي بي سي".