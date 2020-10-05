"السديس" يشارك في توزيع الهدايا على ضيوف بيت الله الحرام

ضمن "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" في عامها الخامس

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في توزيع عددٍ من الهدايا على ضيوف بيت الله الحرام، وذلك ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" في عامها الخامس.

واشتملت الهدايا على كمامات ومعقمات حيث راعت الحملة هذا العام تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ومنع وصوله إلى المسجد الحرام.