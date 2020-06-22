لمدة عامين.. تمديد تكليف "العمري" مديرًا لتعليم تبوك

أصدر وزير التعليم، د. حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، قرارًا بتمديد تكليف إبراهيم بن حسين العمري، مديرًا للإدارة العامة للتعليم في منطقة تبوك، لمدة عامين.

وأعرب المدير العام، عن اعتزازه بهذه الثقة، سائلاً الله، أن تكون عونًا له في خدمة الدين والوطن.