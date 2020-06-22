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لمدة عامين.. تمديد تكليف "العمري" مديرًا لتعليم تبوك

أصدر وزير التعليم، د. حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، قرارًا بتمديد تكليف إبراهيم بن حسين العمري، مديرًا للإدارة العامة للتعليم في منطقة تبوك، لمدة عامين.

وأعرب المدير العام، عن اعتزازه بهذه الثقة، سائلاً الله، أن تكون عونًا له في خدمة الدين والوطن.

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لمدة عامين.. تمديد تكليف "العمري" مديرًا لتعليم تبوك
سبق

أصدر وزير التعليم، د. حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، قرارًا بتمديد تكليف إبراهيم بن حسين العمري، مديرًا للإدارة العامة للتعليم في منطقة تبوك، لمدة عامين.

وأعرب المدير العام، عن اعتزازه بهذه الثقة، سائلاً الله، أن تكون عونًا له في خدمة الدين والوطن.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
05:32 PM

لمدة عامين.. تمديد تكليف "العمري" مديرًا لتعليم تبوك

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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أصدر وزير التعليم، د. حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، قرارًا بتمديد تكليف إبراهيم بن حسين العمري، مديرًا للإدارة العامة للتعليم في منطقة تبوك، لمدة عامين.

وأعرب المدير العام، عن اعتزازه بهذه الثقة، سائلاً الله، أن تكون عونًا له في خدمة الدين والوطن.

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