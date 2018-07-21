النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هزائم الحوثيين تتوالى.. تحرير أجزاء واسعة من جبل إستراتيجي في صعدة

الجيش اليمني كبد الميليشيا قتلى وجرحى.. واستعاد أسلحة وذخيرة

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، تقدماً جديداً ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية باقم بمحافظة صعدة، ما عمق هزائم الحوثيين خلال الفترة الراهنة.

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد هايل القشائي، أن قوات الجيش حررت أجزاء واسعة من سلسلة جبل النار الإستراتيجي، المطل على مركز مديرية باقم شمالي المحافظة.


وأوضح أن الوصول إلى هذه المواقع المهمة في سلسلة جبل النار يأتي ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ أيام تهدف للوصول إلى مركز مديرية باقم.

وأضاف أن قوات الجيش مسنودة بمدفعية التحالف العربي لدعم الشرعية، تسيطر نارياً على قمة جبل النار.

وبين "القشائي" أن المعارك لا تزال مستمرة، وسط انهيارات في صفوف الميليشيا، التي تكبدت قتلى وجرحى في صفوفها.

وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني استعادت خلال المعارك كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
هزائم الحوثيين تتوالى.. تحرير أجزاء واسعة من جبل إستراتيجي في صعدة
سبق

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، تقدماً جديداً ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية باقم بمحافظة صعدة، ما عمق هزائم الحوثيين خلال الفترة الراهنة.

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد هايل القشائي، أن قوات الجيش حررت أجزاء واسعة من سلسلة جبل النار الإستراتيجي، المطل على مركز مديرية باقم شمالي المحافظة.


وأوضح أن الوصول إلى هذه المواقع المهمة في سلسلة جبل النار يأتي ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ أيام تهدف للوصول إلى مركز مديرية باقم.

وأضاف أن قوات الجيش مسنودة بمدفعية التحالف العربي لدعم الشرعية، تسيطر نارياً على قمة جبل النار.

وبين "القشائي" أن المعارك لا تزال مستمرة، وسط انهيارات في صفوف الميليشيا، التي تكبدت قتلى وجرحى في صفوفها.

وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني استعادت خلال المعارك كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
09:09 PM

هزائم الحوثيين تتوالى.. تحرير أجزاء واسعة من جبل إستراتيجي في صعدة

الجيش اليمني كبد الميليشيا قتلى وجرحى.. واستعاد أسلحة وذخيرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,130

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، تقدماً جديداً ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية باقم بمحافظة صعدة، ما عمق هزائم الحوثيين خلال الفترة الراهنة.

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد هايل القشائي، أن قوات الجيش حررت أجزاء واسعة من سلسلة جبل النار الإستراتيجي، المطل على مركز مديرية باقم شمالي المحافظة.


وأوضح أن الوصول إلى هذه المواقع المهمة في سلسلة جبل النار يأتي ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ أيام تهدف للوصول إلى مركز مديرية باقم.

وأضاف أن قوات الجيش مسنودة بمدفعية التحالف العربي لدعم الشرعية، تسيطر نارياً على قمة جبل النار.

وبين "القشائي" أن المعارك لا تزال مستمرة، وسط انهيارات في صفوف الميليشيا، التي تكبدت قتلى وجرحى في صفوفها.

وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني استعادت خلال المعارك كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,907
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,217
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,076
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,106

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة