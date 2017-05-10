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استجابة للطلاب.. تقويم التعليم: استكمال إجراءات التسجيل بصورة شخصية حديثة

للمتقدمين عن بعد.. قالت: لن نعلن نتيجة الاختبار إلا بعد إحضار إثبات الشخصية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب إتاحة استكمال إجراءات التسجيل برفع صورة شخصية حديثة بدون الهوية الوطنية.

وقالت هيئة تقويم التعليم: استجابةً لرغبة بعض أبنائنا الطلاب والطالبات المتقدمين على الاختبار التحصيلي "عن بُعد" ممن لا يملك هوية وطنية، فقد أتاحت الهيئة استكمال إجراءات التسجيل برفع صورة شخصية حديثة بدون الهوية الوطنية.‏

وأكدت: لن تعلن نتيجة الاختبار إلا بعد إحضار إثبات الشخصية.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استجابة للطلاب.. تقويم التعليم: استكمال إجراءات التسجيل بصورة شخصية حديثة
سبق

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب إتاحة استكمال إجراءات التسجيل برفع صورة شخصية حديثة بدون الهوية الوطنية.

وقالت هيئة تقويم التعليم: استجابةً لرغبة بعض أبنائنا الطلاب والطالبات المتقدمين على الاختبار التحصيلي "عن بُعد" ممن لا يملك هوية وطنية، فقد أتاحت الهيئة استكمال إجراءات التسجيل برفع صورة شخصية حديثة بدون الهوية الوطنية.‏

وأكدت: لن تعلن نتيجة الاختبار إلا بعد إحضار إثبات الشخصية.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
07:13 PM

استجابة للطلاب.. تقويم التعليم: استكمال إجراءات التسجيل بصورة شخصية حديثة

للمتقدمين عن بعد.. قالت: لن نعلن نتيجة الاختبار إلا بعد إحضار إثبات الشخصية

A A A
محمد المواسي - الرياض
1
2,713

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب إتاحة استكمال إجراءات التسجيل برفع صورة شخصية حديثة بدون الهوية الوطنية.

وقالت هيئة تقويم التعليم: استجابةً لرغبة بعض أبنائنا الطلاب والطالبات المتقدمين على الاختبار التحصيلي "عن بُعد" ممن لا يملك هوية وطنية، فقد أتاحت الهيئة استكمال إجراءات التسجيل برفع صورة شخصية حديثة بدون الهوية الوطنية.‏

وأكدت: لن تعلن نتيجة الاختبار إلا بعد إحضار إثبات الشخصية.

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