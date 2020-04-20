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أمانة الطائف تعلن اكتمال خطتها للمسالخ خلال رمضان

الطاقة الاستيعابية لها تبلغ 1300 ذبيحة في الساعة

أكملت أمانة محافظة الطائف، خطتها للمسالخ التي تشرف عليها خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث بلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية لهذه المسالخ 1300 ذبيحة في الساعة.

وقال وكيل الأمين للخدمات في أمانة الطائف الدكتور عبدالله الغامدي: الإدارة العامة لصحة البيئة -ممثلة في إدارة المسالخ- تسعى لمضاعفة الجهود الرامية لتقديم الخدمات ضِمن مهامها؛ حيث تعمل على تقديم خدمات تهدف للتسهيل على مرتادي المسالخ من المواطنين والمقيمين ذبح مواشيهم في المسالخ النظامية ومرتادي محلات اللحوم بالمحافظة خلال موسميْ شهر شعبان ورمضان المبارك لعام 1441هـ.

وأضاف: تم توزيع العاملين بقسم المسالخ من أطباء بيطريين ومساعدين بيطريين ومراقبين صحيين ومشرفين؛ للعمل في المسالخ على فترتين؛ الأولى من الساعة السابعة والنصف وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا، والثانية من الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة التاسعة ليلًا؛ أما في شهر رمضان فسيكون العمل على فترتين؛ الأولى من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، والثانية من الثانية عشرة والنصف ظهرًا حتى الخامسة والنصف مساء؛ حيث تم تخصيص 20 طبيبًا بيطريًّا على الفترتين؛ مدعومين بسبعة مساعدين بيطريين وعشرة مراقبين.

وأردف "الغامدي": تم توفير العمالة المدربة التي تؤدي العمل على أكمل وجه؛ مما سيكون له الأثر الكبير في سير العمل. من بين العاملين: 77 جزارًا، و47 مشرفًا، و33 طبيبًا بيطريًّا، و31 من إداريين وفنيين وسائقين وحراس أمن وعمال تحميل.

وتابع: في إطار المتابعة المستمرة خلال الموسم؛ سيتواجد فريق إشرافي متكامل مكون من المراقبين الصحيين ومراقبين للأسواق للإشراف الدائم والمستمر؛ وذلك لتنظيم وتلافي جميع الملاحظات، والتأكد من تقيد جميع المحلات بالاشتراطات الصحية؛ موزعين على فترتين كل يوم.

واختتم "الغامدي" بالقول: الأمانة تعمل بشكل يومي على الكشف على المذبوحات، وتعقيم المسالخ بشكل يومي، وتعقيم مرتادي المسلخ للذبح بشكل يومي.

أمانة محافظة الطائف الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الطائف تعلن اكتمال خطتها للمسالخ خلال رمضان
سبق

أكملت أمانة محافظة الطائف، خطتها للمسالخ التي تشرف عليها خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث بلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية لهذه المسالخ 1300 ذبيحة في الساعة.

وقال وكيل الأمين للخدمات في أمانة الطائف الدكتور عبدالله الغامدي: الإدارة العامة لصحة البيئة -ممثلة في إدارة المسالخ- تسعى لمضاعفة الجهود الرامية لتقديم الخدمات ضِمن مهامها؛ حيث تعمل على تقديم خدمات تهدف للتسهيل على مرتادي المسالخ من المواطنين والمقيمين ذبح مواشيهم في المسالخ النظامية ومرتادي محلات اللحوم بالمحافظة خلال موسميْ شهر شعبان ورمضان المبارك لعام 1441هـ.

وأضاف: تم توزيع العاملين بقسم المسالخ من أطباء بيطريين ومساعدين بيطريين ومراقبين صحيين ومشرفين؛ للعمل في المسالخ على فترتين؛ الأولى من الساعة السابعة والنصف وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا، والثانية من الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة التاسعة ليلًا؛ أما في شهر رمضان فسيكون العمل على فترتين؛ الأولى من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، والثانية من الثانية عشرة والنصف ظهرًا حتى الخامسة والنصف مساء؛ حيث تم تخصيص 20 طبيبًا بيطريًّا على الفترتين؛ مدعومين بسبعة مساعدين بيطريين وعشرة مراقبين.

وأردف "الغامدي": تم توفير العمالة المدربة التي تؤدي العمل على أكمل وجه؛ مما سيكون له الأثر الكبير في سير العمل. من بين العاملين: 77 جزارًا، و47 مشرفًا، و33 طبيبًا بيطريًّا، و31 من إداريين وفنيين وسائقين وحراس أمن وعمال تحميل.

وتابع: في إطار المتابعة المستمرة خلال الموسم؛ سيتواجد فريق إشرافي متكامل مكون من المراقبين الصحيين ومراقبين للأسواق للإشراف الدائم والمستمر؛ وذلك لتنظيم وتلافي جميع الملاحظات، والتأكد من تقيد جميع المحلات بالاشتراطات الصحية؛ موزعين على فترتين كل يوم.

واختتم "الغامدي" بالقول: الأمانة تعمل بشكل يومي على الكشف على المذبوحات، وتعقيم المسالخ بشكل يومي، وتعقيم مرتادي المسلخ للذبح بشكل يومي.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
01:50 PM

أمانة الطائف تعلن اكتمال خطتها للمسالخ خلال رمضان

الطاقة الاستيعابية لها تبلغ 1300 ذبيحة في الساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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أكملت أمانة محافظة الطائف، خطتها للمسالخ التي تشرف عليها خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث بلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية لهذه المسالخ 1300 ذبيحة في الساعة.

وقال وكيل الأمين للخدمات في أمانة الطائف الدكتور عبدالله الغامدي: الإدارة العامة لصحة البيئة -ممثلة في إدارة المسالخ- تسعى لمضاعفة الجهود الرامية لتقديم الخدمات ضِمن مهامها؛ حيث تعمل على تقديم خدمات تهدف للتسهيل على مرتادي المسالخ من المواطنين والمقيمين ذبح مواشيهم في المسالخ النظامية ومرتادي محلات اللحوم بالمحافظة خلال موسميْ شهر شعبان ورمضان المبارك لعام 1441هـ.

وأضاف: تم توزيع العاملين بقسم المسالخ من أطباء بيطريين ومساعدين بيطريين ومراقبين صحيين ومشرفين؛ للعمل في المسالخ على فترتين؛ الأولى من الساعة السابعة والنصف وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا، والثانية من الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة التاسعة ليلًا؛ أما في شهر رمضان فسيكون العمل على فترتين؛ الأولى من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، والثانية من الثانية عشرة والنصف ظهرًا حتى الخامسة والنصف مساء؛ حيث تم تخصيص 20 طبيبًا بيطريًّا على الفترتين؛ مدعومين بسبعة مساعدين بيطريين وعشرة مراقبين.

وأردف "الغامدي": تم توفير العمالة المدربة التي تؤدي العمل على أكمل وجه؛ مما سيكون له الأثر الكبير في سير العمل. من بين العاملين: 77 جزارًا، و47 مشرفًا، و33 طبيبًا بيطريًّا، و31 من إداريين وفنيين وسائقين وحراس أمن وعمال تحميل.

وتابع: في إطار المتابعة المستمرة خلال الموسم؛ سيتواجد فريق إشرافي متكامل مكون من المراقبين الصحيين ومراقبين للأسواق للإشراف الدائم والمستمر؛ وذلك لتنظيم وتلافي جميع الملاحظات، والتأكد من تقيد جميع المحلات بالاشتراطات الصحية؛ موزعين على فترتين كل يوم.

واختتم "الغامدي" بالقول: الأمانة تعمل بشكل يومي على الكشف على المذبوحات، وتعقيم المسالخ بشكل يومي، وتعقيم مرتادي المسلخ للذبح بشكل يومي.

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