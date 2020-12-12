النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 166 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 239 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمانة الشرقية تُنفذ 1300 جولة على المنشآت التجارية

رصدت 15 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـكورونا

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 1304 جولات رقابية، و4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن تحرير 15 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـ "كوفيد-19"، في الأسواق والمراكز التجارية، وست مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وقامت الأمانة بأعمال تنظيف وتطهير وتعقيم 1465 موقعاً باستخدام (281.489) لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة (470) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

ورفعت (14.958) طناً من النفايات، وأزالت (8609) أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9388) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940.

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة الشرقية تُنفذ 1300 جولة على المنشآت التجارية
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 1304 جولات رقابية، و4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن تحرير 15 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـ "كوفيد-19"، في الأسواق والمراكز التجارية، وست مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وقامت الأمانة بأعمال تنظيف وتطهير وتعقيم 1465 موقعاً باستخدام (281.489) لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة (470) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

ورفعت (14.958) طناً من النفايات، وأزالت (8609) أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9388) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940.

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
05:03 PM

أمانة الشرقية تُنفذ 1300 جولة على المنشآت التجارية

رصدت 15 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـكورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
123

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 1304 جولات رقابية، و4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن تحرير 15 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـ "كوفيد-19"، في الأسواق والمراكز التجارية، وست مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وقامت الأمانة بأعمال تنظيف وتطهير وتعقيم 1465 موقعاً باستخدام (281.489) لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة (470) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

ورفعت (14.958) طناً من النفايات، وأزالت (8609) أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9388) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,528
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,517
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,448
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,982

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة