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وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري تطورات الأوضاع في المنطقة

على هامش الاجتماع الوزاري العربي بالقاهرة

التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، مع نظيره المصري سامح شكري، وذلك على هامش انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وبحث الجانبان مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وتم التشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة.

حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي والوفد المرافق لوزير الخارجية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري تطورات الأوضاع في المنطقة
سبق

التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، مع نظيره المصري سامح شكري، وذلك على هامش انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وبحث الجانبان مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وتم التشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة.

حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي والوفد المرافق لوزير الخارجية.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
05:41 PM

وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري تطورات الأوضاع في المنطقة

على هامش الاجتماع الوزاري العربي بالقاهرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، مع نظيره المصري سامح شكري، وذلك على هامش انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وبحث الجانبان مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وتم التشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة.

حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي والوفد المرافق لوزير الخارجية.

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