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بعد 48 ساعة من ثلاثية الزعيم .. هذه أمنيات "ضمك" للقاء الهلال والسد

الجمهور الأزرق ثمّن مبادرة وروح النادي الجنوبي

لم تمنع الأهداف الثلاثة التي مني بها فريق ضمك من أمام الهلال في مباراة الجولة السابعة الجمعة الماضية؛ من إبداء كل الأمنيات بفوز الزعيم في لقائه الآسيوي أمام السد القطري.

وغرّد حساب النادي الجنوبي قائلاً: قلوبنا مع ممثل الوطن فريق الهلال في لقاء الإياب بدوري أبطال آسيا.

ووجدت هذه الأمنية "الضمكاوية" صدى رائعًا لدى الجمهور الأزرق، وانهالوا بعبارات الشكر والثناء لإدارة ومسؤولي ولاعبي وجماهير ضمك، مؤكدين أن هذه الروح الرياضية هي ما تميز أبناء الوطن أمام العالم أجمع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد 48 ساعة من ثلاثية الزعيم .. هذه أمنيات "ضمك" للقاء الهلال والسد
سبق

لم تمنع الأهداف الثلاثة التي مني بها فريق ضمك من أمام الهلال في مباراة الجولة السابعة الجمعة الماضية؛ من إبداء كل الأمنيات بفوز الزعيم في لقائه الآسيوي أمام السد القطري.

وغرّد حساب النادي الجنوبي قائلاً: قلوبنا مع ممثل الوطن فريق الهلال في لقاء الإياب بدوري أبطال آسيا.

ووجدت هذه الأمنية "الضمكاوية" صدى رائعًا لدى الجمهور الأزرق، وانهالوا بعبارات الشكر والثناء لإدارة ومسؤولي ولاعبي وجماهير ضمك، مؤكدين أن هذه الروح الرياضية هي ما تميز أبناء الوطن أمام العالم أجمع.

21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441
12:13 AM

بعد 48 ساعة من ثلاثية الزعيم .. هذه أمنيات "ضمك" للقاء الهلال والسد

الجمهور الأزرق ثمّن مبادرة وروح النادي الجنوبي

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عيسى الحربي - الرياض
8
3,704

لم تمنع الأهداف الثلاثة التي مني بها فريق ضمك من أمام الهلال في مباراة الجولة السابعة الجمعة الماضية؛ من إبداء كل الأمنيات بفوز الزعيم في لقائه الآسيوي أمام السد القطري.

وغرّد حساب النادي الجنوبي قائلاً: قلوبنا مع ممثل الوطن فريق الهلال في لقاء الإياب بدوري أبطال آسيا.

ووجدت هذه الأمنية "الضمكاوية" صدى رائعًا لدى الجمهور الأزرق، وانهالوا بعبارات الشكر والثناء لإدارة ومسؤولي ولاعبي وجماهير ضمك، مؤكدين أن هذه الروح الرياضية هي ما تميز أبناء الوطن أمام العالم أجمع.

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